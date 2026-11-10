Weidegans-Bestand in der Steiermark hat sich in zehn Jahren verdoppelt

In der Steiermark halten derzeit 35 Weideganshalterinnen und -halter insgesamt 6.500 Weidegänse. Das geht aus Angaben der Landwirtschaftskammer Steiermark hervor. Vor rund zehn Jahren lag der Bestand noch bei 3.330 Tieren und hat sich damit nahezu verdoppelt. 720 der steirischen Weidegänse werden in Bioqualität gehalten, das entspricht knapp elf Prozent des Gesamtbestands. Im Durchschnitt halten die steirischen Ganslbauern 186 Tiere pro Hof.

Bestand und Produktion in der Steiermark

Die Martinigansl-Saison ist traditionell rund um den Martinstag angesiedelt, reicht mittlerweile aber bis in die Weihnachtszeit hinein. Die steirischen Betriebe liefern mit ihren Weidegänsen nicht nur Fleisch, sondern auch Daunen, die zu Pölstern und Decken weiterverarbeitet werden. Diese Verarbeitung erfolgt laut Landwirtschaftskammer Steiermark in Oberösterreich.

Die Tiere verbringen fünf bis sieben Monate auf den Weiden der Betriebe. Dabei ist die Weidefläche so bemessen, dass pro Hektar etwa 100 bis 120 Gänse gehalten werden. Ihre Ernährung besteht vorwiegend aus dem grünen Gras der Gänseweiden, ergänzt um etwas Getreide.

Heuer stellten anhaltende Trockenheit und zahlreiche Hitzetage die Weidegans-Betriebe vor große Herausforderungen. Auf einzelnen Flächen fehlten saftige Grünflächen, sodass die Betriebe mit frischem Mähgras oder Getreide zufüttern mussten. Zusätzlich war frisches Wasser bereitzustellen, und den Tieren wurden während der heißen Mittags- und Nachmittagsstunden vermehrt Schattenplätze angeboten.

Weidehaltung als Grundlage der Gänsezucht

Grundsätzlich unterscheidet sich die Weidehaltung von Gänsen deutlich von intensiveren Formen der Geflügelhaltung. Die Tiere verbringen einen Großteil ihres Lebens im Freien und ernähren sich zu wesentlichen Teilen von Grünfutter, das auf den eigenen Weideflächen wächst. Diese Form der Haltung erfordert entsprechend große Flächen, da die Besatzdichte begrenzt ist, um eine ausreichende Versorgung mit Gras sicherzustellen und die Flächen nicht zu überlasten.

Üblicherweise richten sich Weidegans-Betriebe saisonal aus. Die Aufzucht beginnt im Frühjahr, die Tiere verbringen die warmen Monate auf der Weide und werden rund um den Herbst schlachtreif. Dieser Rhythmus erklärt auch die enge Verbindung der Gänsehaltung mit dem Martinstag, der traditionell den Auftakt für den Verzehr von Gänsefleisch markiert. In den vergangenen Jahren hat sich die Nachfrage zeitlich ausgeweitet, sodass Gänsegerichte nicht mehr nur im November, sondern bis in die Adventszeit hinein gefragt sind.

Witterungsbedingungen spielen bei der Weidehaltung eine zentrale Rolle, da das Futterangebot unmittelbar von Niederschlag und Temperatur abhängt. Bei anhaltender Trockenheit kann das Graswachstum auf den Weideflächen deutlich zurückgehen, was in der Praxis häufig durch Zufütterung mit Mähgras oder Getreide ausgeglichen wird. Auch die Wasserversorgung und der Schutz vor Hitze gehören zu den grundlegenden Aufgaben, die Betriebe bei steigenden Temperaturen zusätzlich bewältigen müssen, um das Wohlergehen der Tiere sicherzustellen.