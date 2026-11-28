In Oberösterreich beginnt an diesem Wochenende die entscheidende Phase des Weihnachtsgeschäfts. Am Freitag, 29. November 2026, findet der Black Friday statt, am Samstag darauf folgt der erste Weihnachtseinkaufssamstag. Laut einer Studie der KMU Forschung Austria haben Oberösterreicher im Durchschnitt 310 Euro für Weihnachtsgeschenke eingeplant. Damit liegt das Budget etwas über dem Vorjahreswert.

Budget und Geschenkewünsche in Oberösterreich

Der KMU Forschung Austria zufolge wollen neun von zehn Menschen in Oberösterreich zu Weihnachten etwas verschenken. Besonders gefragt sind heuer Gutscheine, Spielwaren, Kleidung und Kosmetik. Österreichweit liegt das geplante Budget laut Wirtschaftskammer Österreich mit rund 320 Euro leicht über dem oberösterreichischen Durchschnittswert.

Neben dem reinen Einkauf spielt auch der Besuch von Christkindlmärkten eine Rolle. Laut einer Umfrage der Johannes Kepler Universität Linz plant rund drei Viertel der Befragten, heuer zumindest einen Christkindlmarkt zu besuchen.

Vier Einkaufssamstage mit erweiterter Personaleinteilung

An allen vier Einkaufssamstagen vor Weihnachten dürfen Beschäftigte im Handel eingesetzt werden. Normalerweise gilt für Beschäftigte im Handel die Regelung, dass sie nur an jedem zweiten Samstag arbeiten dürfen. Für die Wochen vor Weihnachten ist diese Einschränkung aufgehoben, sodass Handelsbetriebe an allen vier Samstagen auf ihr gesamtes Personal zurückgreifen können.

Für die Betriebe fällt die Vorweihnachtszeit heuer in ein wirtschaftlich angespanntes Umfeld. Gestiegene Personal- und Energiekosten haben im Jahr 2026 die Gewinne vieler Betriebe geschmälert. Das Weihnachtsgeschäft gewinnt vor diesem Hintergrund für viele Händler zusätzlich an Bedeutung.

Rahmenbedingungen für den Handel vor Weihnachten

Grundsätzlich zählt die Zeit zwischen Black Friday und Heiligabend für den stationären Handel zu den umsatzstärksten Wochen des Jahres. Viele Betriebe im Non-Food-Bereich erwirtschaften in diesem Zeitraum einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihres Jahresumsatzes. Die zeitliche Lockerung der Samstagsarbeit für Handelsbeschäftigte in der Vorweihnachtszeit ist eine seit Langem bestehende Regelung, die es Betrieben erlaubt, an allen Adventsamstagen mit voller Personalstärke zu arbeiten und so auf das erwartete höhere Kundenaufkommen zu reagieren.

Auch Christkindlmärkte sind in diesem Zusammenhang von wirtschaftlicher Bedeutung. Sie sollen Menschen in die Innenstädte bringen und zu einem Einkaufsbummel bewegen, von dem neben den Marktständen selbst auch der umliegende Einzelhandel profitieren kann. Die Kombination aus Christkindlmarktbesuchen und gezieltem Geschenkeeinkauf prägt in vielen Städten das Bild der Adventwochenenden.

Für die Kostenstruktur der Betriebe spielen neben dem Einkaufsverhalten der Kundschaft auch allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen eine Rolle. Personal- und Energiekosten zählen zu den zentralen Ausgabenposten im Einzelhandel, insbesondere in Branchen mit langen Öffnungszeiten und beheizten oder gekühlten Verkaufsflächen. Steigen diese Kosten, wirkt sich das unmittelbar auf die Gewinnspannen aus, selbst wenn der Umsatz stabil bleibt oder leicht wächst.

Das Weihnachtsgeschäft wird von Wirtschaftsforschern traditionell auch als Stimmungsbarometer für die Konsumbereitschaft der Bevölkerung herangezogen. Geplante Ausgabenbudgets, wie sie in Umfragen wie jener der KMU Forschung Austria erhoben werden, geben einen Anhaltspunkt dafür, wie Haushalte ihre finanzielle Lage zum Jahresende einschätzen. Für den Handel sind solche Daten eine wichtige Orientierung bei der Planung von Sortimenten, Aktionen und Personaleinsatz in den Wochen vor Weihnachten.