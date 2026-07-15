Westbahn plant neue Strecken nach Osttirol, Kärnten, Salzburg und Ungarn

Westbahn meldet neue Verbindungen nach Osttirol, Kärnten, Salzburg und Ungarn an

Die Westbahn hat bei der Regulierungsbehörde Schienen Control Anmeldungen für mehrere neue Bahnverbindungen eingereicht. Die geplanten Strecken sollen Osttirol, Kärnten, Salzburg und Ungarn erschließen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte der APA das Ziel, diese Verbindungen umzusetzen.

Das Unternehmen fährt seit März auf der Route von Wien über den Wiener Hauptbahnhof, Graz, die Koralmbahn und Klagenfurt nach Villach. Investor der Westbahn ist Hans Peter Haselsteiner.

Geplante Strecken im Überblick

Eine der eingereichten Anmeldungen betrifft eine Verbindung ab 13. Dezember von Wien West über Salzburg, die Tauernbahn und Spittal-Millstättersee. Eine weitere Anmeldung sieht eine Verbindung vom Wiener Hauptbahnhof nach Lienz vor, geführt über die Koralmbahn, Klagenfurt, Villach und Spittal-Millstättersee. Auf der Homepage der Schienen Control sind zudem Überlegungen für Verbindungen von Wien West nach Saalfelden sowie nach Budapest Kelenföld verzeichnet.

Umsetzung zum Dezember-Fahrplanwechsel fraglich

Der Sprecher der Westbahn wies darauf hin, dass eine Realisierung bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember derzeit nicht realistisch erscheine. Als Grund nannte er die Verfügbarkeit von Zügen, ein Problem, mit dem Bahnunternehmen nach Angaben des Sprechers europaweit konfrontiert seien. Ob und wann die angemeldeten Verbindungen tatsächlich in Betrieb gehen, bleibt damit offen.