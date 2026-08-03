Wien: Arbeitslosigkeit sinkt leicht – doch Einzelhandel und über 50-Jährige stark betroffen

Arbeitsmarkt in Wien: Zahl der Arbeitssuchenden im Juli 2026 leicht rückläufig

In Wien waren Ende Juli 2026 insgesamt 149.053 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) Wien arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang von 1,4 Prozent.

Während die Zahl der Personen in AMS-Schulungen um fast 13 Prozent sank, stieg die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen um 1,8 Prozent.

Unterschiedliche Entwicklung nach Altersgruppen

Bei den über 50-Jährigen nahm die Zahl der Arbeitssuchenden zu. Bei den unter 25-Jährigen war hingegen ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Entwicklung nach Branchen

Im Einzelhandel stieg die Arbeitslosigkeit im Juli um 9,1 Prozent, in der Warenproduktion um 6,8 Prozent. Im Bau war die Arbeitslosigkeit dagegen um 4,9 Prozent rückläufig.

Arbeitslosigkeit nach Bildungsabschluss

Die Arbeitslosenquote von Personen mit akademischem Abschluss liegt bei unter fünf Prozent. Bei Personen mit Lehrabschluss beträgt sie etwa zwölf Prozent. Unter Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss sind mehr als 32 Prozent ohne Beschäftigung.

Lehrstellenangebot

Dem AMS wurden 1.613 offene Lehrstellen gemeldet, von denen 660 sofort verfügbar sind. Katharina Luger, Vizechefin des AMS Wien, äußerte sich zu den aktuellen Entwicklungen am Wiener Arbeitsmarkt.