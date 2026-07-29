Wien beendet Pilotprojekt Öffi-Packerl nach nur 120 Pakettransporten

Wien: Pilotprojekt „Öffi-Packerl“ zur Paketzustellung durch Fahrgäste eingestellt

Das Pilotprojekt „Öffi-Packerl“, bei dem Fahrgäste der Wiener Linien Pakete transportieren sollten, ist beendet worden. Das bestätigten die Wiener Linien.

Die Idee hinter dem Projekt bestand darin, Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel als Paketboten einzusetzen. Wiener Linien und Fraunhofer-Institut erhielten dafür eine Förderung von 1,2 Millionen Euro, unter anderem von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

Ablauf des Testbetriebs

Der Testbetrieb startete im Frühling 2025 im Norden Wiens entlang der Straßenbahnlinien 25 und 26. Pakete wurden dort in Paketstationen an Straßenbahnhaltestellen bereitgestellt. Testpersonen konnten die Sendungen mittels QR-Code abholen und bei einer Zielpaketbox, die sich ebenfalls bei einer Straßenbahnstation befand, wieder abgeben.

Die Wiener Linien stellten für das Projekt die Straßenbahnen sowie den Haltestellenbereich für die Aufstellung der Transportboxen zur Verfügung. Ende August 2025 wurde die Pilotphase beendet, im gesamten Testzeitraum kamen 120 Pakettransporte zustande. Die Transportboxen wurden mittlerweile wieder abgebaut.

Keine Fortführung geplant

Eine Fortführung des Projekts mit Beteiligung der Wiener Linien ist nicht vorgesehen. Das Fraunhofer-Institut, das die Projektleitung innehatte, fasste die Ergebnisse in einem Abschlussbericht zusammen. Demnach liegt der zentrale Engpass weniger in der technischen Umsetzbarkeit als vielmehr in der Zustellung beziehungsweise Übergabe auf der letzten Wegstrecke.