Wien Mobil Hüpfer in der Donaustadt bekommt zusätzliches Fahrzeug wegen hoher Nachfrage

Wien Mobil Hüpfer in der Donaustadt wird ausgebaut

Die Wiener Linien setzen in der Donaustadt ein zusätzliches Fahrzeug für den Wien Mobil Hüpfer ein. Grund sind steigende Fahrgastzahlen: Im ersten Halbjahr 2026 nutzten fast 70 Prozent mehr Fahrgäste das Angebot als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Wien Mobil Hüpfer ist ein Sammeltaxi, das auf Bestellung fährt. Fahrten werden über eine App gebucht, ein Algorithmus bündelt mehrere Anfragen. Zum Einsatz kommen elektrische, rollstuhlgerechte Kleinbusse.

Einsatzgebiet und Nutzung

In der Donaustadt verkehrt der Hüpfer in Süßenbrunn, Breitenlee und Neu-Eßling. Das Angebot kostet keinen zusätzlichen Aufpreis, Jahreskarte und Klimaticket gelten auch für die Fahrten mit dem Hüpfer. Die Nutzerbewertung des Angebots in der Donaustadt liegt bei 4,94 von 5 Punkten.

Testbetrieb in Liesing beendet

In Liesing wurde der Testbetrieb des Hüpfers Ende Oktober 2025 eingestellt. Dort wurde das reguläre Busnetz in der Zwischenzeit so stark ausgebaut, dass der Hüpfer nicht mehr benötigt wurde.