Wien: Online-Handel wächst um 17 Prozent – zwei Drittel der Ausgaben fließen ins Ausland

Wiener Online-Ausgaben erreichen laut Studie Rekordhoch

Das Institut für Österreichs Wirtschaft (iföw) hat eine Studie zum Online-Handel in Wien vorgelegt. Demnach haben die Wienerinnen und Wiener im Jahr 2025 so viel online ausgegeben wie nie zuvor. Die Online-Ausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent und entsprechen nun 12 Prozent der gesamten Handelsausgaben der Bevölkerung Wiens.

Der Online-Anteil am Gesamtumsatz erhöhte sich damit von 10,4 auf 12 Prozent. Zum Vergleich: In den Jahren 2020 und 2021 hatte dieser Anteil noch bei 13,2 beziehungsweise 13,6 Prozent gelegen.

Bekleidung führt beim Online-Kauf

Besonders hoch ist der Online-Anteil in der Kategorie Bekleidung und Schuhe: 46 Prozent der entsprechenden Einkäufe werden online getätigt. Es folgen Bücher und Zeitungen mit 24 Prozent sowie Möbel und Gartenartikel und Kosmetik mit je 22 Prozent. Bei Sportartikeln liegt der Online-Anteil bei 18 Prozent, bei Computern und Mobiltelefonen sowie Spielzeug bei je 15 Prozent, bei Unterhaltungselektronik bei 13 Prozent. Wien weist zudem österreichweit den höchsten Anteil bei Online-Bestellungen von Lebensmitteln auf, der bei 19 Prozent liegt.

Großteil der Ausgaben fließt ins Ausland

Lediglich 35 Prozent der Online-Ausgaben der Wienerinnen und Wiener entfallen auf österreichische Händler. 65 Prozent fließen ins Ausland. Unter den ausländischen Plattformen ist Temu besonders verbreitet: 36 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben dort eingekauft. Bei Shein waren es 25 Prozent, bei AliExpress 17 Prozent.

Neue Zollregelungen für Pakete

Seit dem 1. Juli gilt für Pakete mit einem Warenwert unter 150 Euro ein Pauschalzoll von drei Euro pro Sendung. Ab dem 1. November kommt eine zusätzliche EU-Bearbeitungsgebühr hinzu. Margarete Gumprecht ist Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.