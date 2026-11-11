Wien plant Mega-Rechenzentrum in Seestadt Aspern mit 48 Megawatt Leistung

Wien plant in der Seestadt Aspern den Bau eines großen Rechenzentrums. Auf einer rund 26.825 Quadratmeter großen Fläche soll eine Anlage mit bis zu 48 Megawatt elektrischer Anschlussleistung entstehen. Entwickelt wird das Projekt von Strabag Real Estate gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur Wien.

Großprojekt für digitale Infrastruktur in der Seestadt

Das Rechenzentrum soll nach den vorliegenden Planungen auf dem genannten Areal in Aspern errichtet werden. Mit einer elektrischen Anschlussleistung von bis zu 48 Megawatt zählt das Vorhaben zu den größeren Projekten dieser Art in Österreich. Strabag Real Estate und die Wirtschaftsagentur Wien entwickeln das Projekt gemeinsam.

Gebaut wird laut den Projektverantwortlichen erst, wenn eine Entscheidung über den künftigen Betreiber der Anlage vorliegt. Als Betreiber kommt ausschließlich ein europäisches Unternehmen infrage. Strabag führt nach eigenen Angaben bereits Gespräche mit drei potenziellen Betreibern.

Hintergrund des Projekts ist eine von der Wirtschaftsagentur Wien beauftragte Studie des Instituts EcoAustria. Ihr zufolge benötigen österreichische Unternehmen derzeit rund 419 Megawatt an Rechenzentrumskapazität. Das heimische Angebot liegt der Studie zufolge jedoch nur bei geschätzten 80 bis 100 Megawatt. Für Wien wird bis zum Jahr 2030 eine Nachfrage von rund 250 bis 256 Megawatt prognostiziert.

Wien hatte sich zudem für eine der von der EU geplanten sogenannten AI-Gigafactories interessiert, änderte diesen Kurs jedoch wegen geänderter Förderbedingungen.

Für die Kühlung des geplanten Rechenzentrums ist ein geschlossener Wasserkreislauf vorgesehen. Dieser soll ohne laufenden Trinkwasserverbrauch auskommen. Lediglich für die einmalige Befüllung sind bis zu 500 Kubikmeter Wasser notwendig. Die entstehende Abwärme soll gemeinsam mit Wien Energie genutzt werden, und zwar für Seestadt Süd sowie für das angrenzende Entwicklungsgebiet am ehemaligen Stellantis-Areal.

Die Stadt Wien hat zudem zehn Prinzipien für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitaler Infrastruktur formuliert. Eine Evaluierung der damit verbundenen Strategie ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Zu den politisch Verantwortlichen zählen Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Barbara Novak, beide SPÖ, sowie der Neos-Digitalisierungssprecher und Physiker Stefan Gara. Dominic Weiss ist Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Wachsender Bedarf an Rechenzentrumskapazität

Rechenzentren bilden die technische Grundlage für Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz, Unternehmensanwendungen und digitale Verwaltungsprozesse. Mit der zunehmenden Nutzung datenintensiver Anwendungen wie KI-Modellen steigt grundsätzlich auch der Bedarf an Serverkapazität, Speicherplatz und elektrischer Anschlussleistung deutlich an. Ballungsräume wie Wien gelten dabei europaweit als bevorzugte Standorte, da hier sowohl Nachfrage als auch Netzinfrastruktur in der Regel stärker ausgeprägt sind als in ländlichen Gebieten.

Die Kühlung großer Rechenzentren stellt in der Praxis eine der zentralen technischen Herausforderungen dar, da Serverbetrieb erhebliche Wärmemengen erzeugt. Üblicherweise kommen dafür entweder luftbasierte Kühlsysteme oder Wasserkreisläufe zum Einsatz. Geschlossene Wasserkreisläufe gelten dabei allgemein als ressourcenschonender, da sie im laufenden Betrieb keinen zusätzlichen Trinkwasserbedarf erzeugen, anders als offene Systeme, bei denen Wasser kontinuierlich verdunstet und ersetzt werden muss.

Auch die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren gewinnt bei vergleichbaren Projekten zunehmend an Bedeutung. Die entstehende Wärme kann grundsätzlich in Fernwärmenetze eingespeist werden und so zur Versorgung angrenzender Wohn- oder Gewerbegebiete beitragen. Damit lässt sich ein Teil der sonst ungenutzt abgeführten Energie weiterverwenden.

Europäische Vorgaben für KI-Infrastruktur

Die von der EU geplanten AI-Gigafactories sollen nach den Vorstellungen der Europäischen Union besonders leistungsfähige Rechenzentren für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle bereitstellen. Solche Großprojekte sind in der Regel an spezifische Förderbedingungen und Investitionsvorg