Wien setzt KI in Verwaltung nur begrenzt ein – Fachverfahren bleiben vorerst ausgenommen

Die Stadt Wien baut den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in ihrer Verwaltung schrittweise aus, setzt die Technologie bislang aber nicht in Fachverfahren ein. Das sagte Klemens Himpele, Chief Information Officer der Stadt Wien, in der ORF-Gesprächsreihe „Bei uns“ in der Sendung „Wien heute“, die am 17. Oktober 2026 um 19.00 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wurde. Gesprächspartnerin war Ulrike Dobes.

Kompetenzteam prüft jeden Einzelfall

Laut Himpele hat die Stadt Wien ein eigenes Kompetenzteam eingerichtet, das sämtliche Anwendungsfälle für den Einsatz von KI bewertet. Dieses Team prüft aus juristischer, technischer und wirtschaftlicher Sicht, ob eine KI-Anwendung freigegeben werden kann. Aktuell kommt KI vor allem bei der Produktion von Texten und Bilddokumenten zum Einsatz. In klassischen Fachverfahren, etwa bei der Bearbeitung von Parkpickerl-Anträgen, verwendet die Stadt hingegen weiterhin herkömmliche Algorithmen ohne KI-Komponente.

Himpele verwies zudem darauf, dass der Bundesgesetzgeber mit einer Novelle des Allgemeinen Verfahrensgesetzes rechtliche Möglichkeiten für den Einsatz von KI in Verwaltungsverfahren geschaffen hat.

Cyberangriff auf die Stadtverwaltung

Im Gespräch ging es auch um einen kürzlich erfolgten Cyberangriff auf die Stadt Wien. Dabei verschafften sich Unbekannte Zugriff auf die EDV der Stadtverwaltung. Nach den vorliegenden Angaben wurden rund 26.000 interne Dokumente gestohlen, darunter Daten von 6.000 Personen. Hinweise darauf, dass die entwendeten Dokumente veröffentlicht wurden, gibt es weiterhin nicht.

Himpele betonte, dass es dem Angreifer nicht gelungen sei, Identitäten zu übernehmen oder das System zu kontrollieren. Die Stadtverwaltung betreibt nach eigenen Angaben rund 10.000 Server und speichert Daten im Umfang von 47 Petabyte.

Technologische Entwicklung als offener Prozess

Himpele äußerte die Einschätzung, dass in den kommenden ein bis drei Jahren noch deutliche technologische Weiterentwicklungen zu erwarten seien. Er formulierte zudem die Erwartung, dass KI-Systeme perspektivisch so ausgereift sein könnten, dass sie auch in größeren Verwaltungsverfahren eingesetzt werden könnten. Dabei handelt es sich um eine persönliche Einschätzung Himpeles und keine bereits getroffene Entscheidung der Stadt Wien.

Verwaltungen zwischen Effizienz und IT-Sicherheit

Öffentliche Verwaltungen stehen grundsätzlich vor der Aufgabe, neue Technologien wie Künstliche Intelligenz einerseits effizient zu nutzen und andererseits hohe Anforderungen an Datenschutz, Rechtssicherheit und IT-Sicherheit zu erfüllen. Bei vergleichbaren Vorgängen prüfen Behörden deshalb häufig in eigens eingerichteten Gremien, ob und in welcher Form technische Neuerungen eingesetzt werden dürfen, bevor eine flächendeckende Anwendung erfolgt.

Gerade bei Verfahren mit rechtlicher Bindungswirkung, etwa Bescheiden oder behördlichen Entscheidungen, gelten grundsätzlich besonders strenge Maßstäbe. Automatisierte Systeme müssen in solchen Fällen nachvollziehbare, überprüfbare und rechtlich belastbare Ergebnisse liefern. Das unterscheidet sie von Anwendungsbereichen wie der Erstellung von Texten oder Bilddokumenten, in denen Fehler leichter korrigiert werden können und keine unmittelbare Rechtswirkung entsteht.

Auch im Bereich der IT-Sicherheit sehen sich Verwaltungen mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert. Je umfangreicher die gespeicherten Datenmengen und je komplexer die eingesetzte Infrastruktur, desto größer wird üblicherweise die Angriffsfläche für Cyberattacken. Behörden reagieren darauf in der Regel mit mehrstufigen Sicherheitskonzepten, die den Zugriff auf sensible Systeme beschränken und im Fall eines Angriffs verhindern sollen, dass Täter weitreichende Kontrolle über IT-Infrastruktur oder digitale Identitäten erlangen.