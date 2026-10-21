Wien und Niederösterreich fordern Abschaffung der Flugabgabe

Wien und Niederösterreich fordern die Abschaffung der österreichischen Flugabgabe. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) haben sich am Wochenende für ein Ende der Abgabe ausgesprochen. Auch der Dachverband Luftfahrt setzt sich für das Aus oder zumindest eine Reduktion der Flugabgabe ein.

Breite Front gegen die Ticketabgabe

Die Flugabgabe beträgt derzeit zwölf Euro je Ticket, bei Kurzstrecken bis 350 Kilometer werden 30 Euro fällig. Sie bringt dem Staat aktuell rund 160 bis 180 Millionen Euro ein. Eine geplante Entlastung um rund 30 Millionen Euro wird vom Dachverband Luftfahrt als erster Schritt begrüßt, geht den Forderungen nach einer vollständigen Abschaffung aber nicht weit genug.

Flughafen-Vorstand Günther Ofner hat auf die hohen Standortkosten verwiesen und ebenfalls gefordert, die Flugabgabe zu streichen. Unterstützung kommt auch von der Industriellenvereinigung Niederösterreich, deren Geschäftsführerin Michaela Roither ist, sowie von den Wirtschaftskammern Niederösterreich und Wien. Beide Kammern sehen in der Abgabe eine große Gefahr für den Standort. Wirtschaftskammer-Niederösterreich-Präsident Wolfgang Ecker gehört zu den Vertretern dieser Position. Auf Verbandsebene wird die Forderung von Robert Machtlinger als Präsident und Peter Malanik als Geschäftsführer der Aviation Industry Austria – Dachverband Luftfahrt getragen.

Passagierzahlen zwischen Wien und Bratislava

Hintergrund der Debatte sind aktuelle Passagierzahlen der Flughäfen Wien und Bratislava. Zwischen Jänner und September 2026 hat der Flughafen Wien 4,5 Prozent seiner Passagiere verloren. Im selben Zeitraum hat der Flughafen Bratislava sein Passagieraufkommen mehr als verdoppelt. Beide Flughäfen liegen in unmittelbarer Nähe zueinander und stehen im Wettbewerb um Fluggäste aus der Ostregion Österreichs.

Im europäischen Vergleich erheben derzeit sieben der 27 EU-Staaten eine nationale Flugabgabe. Laut Dachverband Luftfahrt ist Deutschland der einzige Nachbarstaat Österreichs mit einer vergleichbaren Luftverkehrssteuer. Die übrigen Nachbarländer, darunter die Slowakei, verzichten auf eine solche Abgabe.

Steuerwettbewerb im Flugverkehr

Nationale Flugabgaben gehören zu den Instrumenten, mit denen einzelne EU-Staaten zusätzliche Einnahmen aus dem Luftverkehr erzielen. Da der Flugverkehr innerhalb der Europäischen Union weitgehend liberalisiert ist, können Reisende grundsätzlich frei wählen, von welchem Flughafen aus sie ihre Reise antreten. Grenznahe Flughäfen stehen dadurch in besonders direkter Konkurrenz zueinander, wenn sich die steuerlichen Rahmenbedingungen zwischen Nachbarstaaten unterscheiden.

Erhebt ein Staat eine Abgabe, die im Nachbarland nicht anfällt, kann dies aus Sicht von Luftfahrtverbänden und Standortvertretern dazu beitragen, dass Fluggesellschaften Verbindungen eher an Flughäfen jenseits der Grenze ansiedeln. Für Reisende aus grenznahen Regionen verringert sich damit mitunter der Anreiseaufwand zu einem günstigeren Abflugort kaum, während der Heimatflughafen Passagieraufkommen verliert. Diskussionen über die Höhe und den Sinn solcher Abgaben werden in mehreren europäischen Ländern geführt, in denen Luftverkehrssteuern erhoben werden, etwa mit Blick auf Standortwettbewerb, Beschäftigung in der Luftfahrtbranche und die Erreichbarkeit von Regionen über den Luftweg.

Gleichzeitig dienen Flugabgaben in vielen Staaten auch der Finanzierung allgemeiner Budgets oder werden klimapolitisch begründet, da der Flugverkehr im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern als besonders emissionsintensiv gilt. Die Abwägung zwischen fiskalischen Einnahmen, Standortattraktivität für Flughäfen und Fluggesellschaften sowie klimapolitischen Zielen gehört in mehreren europäischen Ländern zu den wiederkehrenden Streitpunkten in der Verkehrs- und Wirtschaftspolitik.