Wien verzeichnet neunten Rückgang bei Arbeitslosigkeit in Folge – Beschäftigung wächst seit 67 Monaten

Die Arbeitslosigkeit in Wien ist im Oktober im neunten Monat in Folge zurückgegangen. Nach Angaben des AMS Wien sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent, die Zahl der Personen in Schulungen ging um 3,9 Prozent zurück. Dennoch zählt Wien weiterhin mehr als 155.000 arbeitslose Menschen. Gleichzeitig wird in der Bundeshauptstadt seit 67 Monaten durchgängig ein Zuwachs bei der Beschäftigung verzeichnet.

Rückgang bei Arbeitslosigkeit und Schulungen

Die aktuellen Zahlen des AMS Wien zeigen für Oktober eine rückläufige Entwicklung bei zwei zentralen Kennzahlen des Arbeitsmarkts: Sowohl die Arbeitslosenzahl als auch die Zahl der Menschen in AMS-Schulungen sind gesunken. Der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit um 2,5 Prozent und jener bei den Schulungsteilnehmern um 3,9 Prozent setzt damit eine Entwicklung fort, die bereits seit neun Monaten anhält. Parallel dazu verzeichnet Wien seit 67 Monaten ohne Unterbrechung ein Beschäftigungswachstum.

Trotz dieser Entwicklung bleibt die absolute Zahl der Arbeitslosen mit mehr als 155.000 Betroffenen hoch. Für die Gruppe der über 55-Jährigen sind laut den vorliegenden Angaben 17 Millionen Euro an Mitteln vorgesehen.

Werbekampagne des waff für Berufsfelder mit Personalbedarf

Der Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff) hat parallel zu diesen Entwicklungen eine Social-Media-Kampagne in Form einer Krimi-Serie produziert. Die Reihe trägt den Titel „Alle lieben Alibis“ und dreht sich um einen verschwundenen Brillantring bei einer Spendengala. Nach Angaben des waff erzielte die Kampagne 21 Millionen Aufrufe auf Social-Media-Plattformen, mehr als 100.000 Besucher wurden auf die eigens eingerichtete Website alleliebenalibis.at verzeichnet.

Eine Vorgängerstaffel mit dem Titel „Alle lieben Ali“ hatte den Beruf der Elementarpädagogik beworben. Im entsprechenden Beobachtungszeitraum gingen 1.200 Bewerbungen für diesen Bereich ein, was einem Plus von 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bezeichnete den waff als „einzigartiges Instrument“. Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak, ebenfalls SPÖ, ist für den entsprechenden Bereich zuständig.

Arbeitsmarktförderung durch öffentliche Fonds

Arbeitnehmerförderungsfonds wie der waff sind in Österreich ein Instrument der Länder, um ergänzend zu den Leistungen des Arbeitsmarktservice gezielt Qualifizierung, Beratung und Vermittlung zu unterstützen. Während das AMS auf Bundesebene für die Auszahlung von Arbeitslosengeld sowie für Vermittlung und Schulungsangebote zuständig ist, können Länder und Gemeinden über eigene Fonds zusätzliche Programme finanzieren, etwa Weiterbildungsgutscheine, Beratungsangebote oder Kampagnen zur Berufsorientierung.

Kampagnen, die bestimmte Berufsfelder bewerben, zielen in der Regel darauf ab, dem Fachkräftemangel in Branchen mit hohem Personalbedarf entgegenzuwirken. Besonders im Sozial- und Bildungsbereich, etwa in der Elementarpädagogik, aber auch in Pflege- und Handwerksberufen, versuchen öffentliche Stellen seit Jahren, durch Imagekampagnen und gezielte Ansprache neue Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen. Der Erfolg solcher Maßnahmen lässt sich allerdings nur bedingt isoliert messen, da Bewerbungszahlen von zahlreichen Faktoren abhängen, etwa der allgemeinen Arbeitsmarktlage, saisonalen Effekten oder strukturellen Veränderungen in einzelnen Branchen.

Auch die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen insgesamt wird üblicherweise von mehreren Einflussgrößen gleichzeitig bestimmt, etwa von der konjunkturellen Lage, demografischen Veränderungen oder saisonalen Schwankungen in einzelnen Wirtschaftszweigen. Rückgänge über mehrere Monate hinweg lassen sich daher in der Regel nicht auf eine einzelne Maßnahme zurückführen, sondern ergeben sich aus dem Zusammenspiel verschiedener wirtschaftlicher und arbeitsmarktpolitischer Faktoren.