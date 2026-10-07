Wien wirbt mit neuer Kampagne in USA, Kanada und Großbritannien um Touristen

Wien Tourismus startet eine neue Imagekampagne in den USA, Kanada und Großbritannien. Unter dem Namen „Wanderful Vienna“ wirbt die Organisation in New York, London und Toronto für die österreichische Hauptstadt, unter anderem mit Motiven des Naturhistorischen Museums und des Burggartens. Parallel dazu sorgten in den vergangenen Tagen auch ein Interview von Bürgermeister Michael Ludwig sowie zwei internationale Rankings für Aufmerksamkeit rund um die Stadt.

Neue Werbelinie für Wien im Ausland

Die Kampagne von Wien Tourismus setzt darauf, Wien nicht als Stadt zum reinen Abhaken von Sehenswürdigkeiten darzustellen. Stattdessen soll ein Bild vermittelt werden, das zum Verweilen und Entdecken einlädt. Beworben wird dieses Motiv in ausgewählten Premium- und Lifestylemedien, darunter Vogue, The New Yorker und die Financial Times. Als Zielmärkte der Kampagne nennt Wien Tourismus die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich und Südkorea. Verantwortlich für die Ausrichtung der Organisation ist Direktor Norbert Kettner.

Für die Wirtschaftspolitik der Stadt ist auf politischer Ebene SPÖ-Stadträtin Barbara Novak zuständig. Zu konkreten Kosten der Kampagne oder zu erwarteten Effekten auf die Besucherzahlen liegen keine bezifferten Angaben vor.

Ludwig im Tagesspiegel zur Wiener Wohnungspolitik

Bürgermeister Michael Ludwig, ebenfalls SPÖ, wurde vom deutschen Tagesspiegel zur Wohnungspolitik der Stadt Wien befragt. Im Gespräch betonte er, dass Wien seinen kommunalen Wohnungsbestand nie privatisiert habe. Das Interview erschien vor dem Hintergrund, dass die Linke in Berlin bei einer Wahl vor wenigen Wochen 25,7 Prozent erreicht hatte. Ein unmittelbarer inhaltlicher Zusammenhang zwischen diesem Wahlergebnis und Ludwigs Aussagen zur Wiener Wohnungspolitik wurde im Interview nicht hergestellt.

Wien im Greenpeace-Vergleich zum Gasausstieg

Parallel zur Kampagne und zum Interview wurde bekannt, dass Wien im Ranking von Greenpeace zum Ausstieg europäischer Hauptstädte aus fossilem Gas den dritten Platz belegt. Vor Wien liegen Stockholm und Paris. Insgesamt wurden für das Ranking 15 Metropolen untersucht. Zu den konkreten Bewertungskriterien oder möglichen Kritikpunkten von Greenpeace an der Umsetzung in den einzelnen Städten liegen keine näheren Angaben vor.

Universität Wien unter den Top 100 weltweit

Auch im akademischen Bereich gab es zuletzt eine Platzierung mit internationaler Signalwirkung: Im Times Higher Education World University Ranking erreichte die Universität Wien Platz 95. Damit ist sie die einzige österreichische Hochschule, die sich unter den ersten 100 Plätzen dieses weltweiten Vergleichs positionieren konnte.

Internationale Imagekampagnen von Städten

Grundsätzlich setzen viele europäische Großstädte auf internationale Tourismuskampagnen, um sich von anderen Reisezielen abzugrenzen und bestimmte Zielgruppen gezielt anzusprechen. Üblicherweise orientieren sich solche Kampagnen an Märkten, in denen ein hohes Potenzial für Städtereisen gesehen wird, etwa in Nordamerika oder Ostasien. Die Platzierung von Anzeigen in auflagenstarken Lifestyle- und Kulturmagazinen gilt dabei als klassisches Mittel, um ein bestimmtes Image – etwa Kultur, Lebensqualität oder urbanes Flair – mit einer Stadt zu verknüpfen.

International vergleichende Rankings, wie sie etwa von Umweltorganisationen oder Hochschulrankings erstellt werden, dienen häufig dazu, Städte oder Institutionen in Bezug auf bestimmte Kriterien, etwa Klimapolitik oder akademische Qualität, gegenüberzustellen. Solche Rankings basieren in der Regel auf eigens definierten Indikatoren der jeweiligen Organisation und bilden damit immer nur einen Ausschnitt der Realität ab. Für Städte und Hochschulen können gute Platzierungen in diesem Zusammenhang einen zusätzlichen Beitrag zur internationalen Sichtbarkeit leisten, unabhängig von gezielten Marketingmaßnahmen.