Wiener Lehrabschlusszeugnisse erhalten QR-Code gegen Fälschungen

Die Wirtschaftskammer Wien stellt Zeugnisse von Lehrabschluss-, Meister- und Befähigungsprüfungen nur noch mit einem aufgedruckten QR-Code aus. Seit Juli 2026 ist dieser Code auf allen entsprechenden Zeugnissen in Wien enthalten und soll die Echtheit der Dokumente nachweisbar machen. Hintergrund der Maßnahme ist ein Anstieg von Rückfragen zur Echtheit von Qualifikationsnachweisen sowie eine steigende Zahl an Verdachtsfällen auf Fälschungen.

QR-Code als Prüfwerkzeug für Zeugnisse

Der QR-Code auf den Wiener Zeugnissen ist mit einem digitalen Zwilling verbunden, der im Hintergrund hinterlegt ist. Die Überprüfung der Echtheit läuft in drei Schritten ab: Zunächst wird der Code gescannt, anschließend werden Vor- und Zuname der betreffenden Person eingegeben, danach wird das Ergebnis angezeigt. Nach dem Scan öffnet sich eine Website, auf der die Namenseingabe erfolgt. Ein eigens entwickeltes Tool gleicht die eingegebenen Daten mit den verschlüsselten digitalen Informationen ab, die hinter dem QR-Code hinterlegt sind.

Entwickelt wurde dieses Tool von den Lehrlings- und Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammern selbst. Mittlerweile kommt es nicht mehr nur in Wien zum Einsatz: Seit kurzem wird es österreichweit für sämtliche Zeugnisse von Lehrabschluss-, Meister- und Befähigungsprüfungen angewendet.

Steigende Zahl an Verdachtsfällen

Davor Sertic, Bildungsreferent der Wirtschaftskammer Wien, verweist auf die Dimension der jährlich ausgestellten Dokumente. Allein in Wien stellt die Wirtschaftskammer pro Jahr rund 10.000 positive Lehrabschlussprüfungszeugnisse sowie Meisterprüfungs- und Befähigungsprüfungszeugnisse aus. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Rückfragen von Unternehmen und Behörden zur Echtheit solcher Qualifikationsnachweise zugenommen. Parallel dazu sei auch die Zahl der Verdachtsfälle auf Fälschungen gestiegen.

Die Wirtschaftskammer stellt klar, dass Urkundenfälschung kein Kavaliersdelikt sei. Gegen entsprechende Fälle werde mit Strafanzeige vorgegangen.

Bedeutung von Qualifikationsnachweisen im Berufsleben

Lehrabschluss-, Meister- und Befähigungsprüfungszeugnisse dienen grundsätzlich als Nachweis für eine abgeschlossene berufliche Qualifikation. Arbeitgeber, Behörden und teilweise auch Auftraggeber verlassen sich bei der Einstellung von Personal oder der Vergabe von Aufträgen auf die Richtigkeit solcher Dokumente. Gerade bei reglementierten Gewerben ist der Nachweis einer entsprechenden Prüfung häufig Voraussetzung für die selbstständige Berufsausübung.

Fälschungen von Zeugnissen oder Urkunden können in solchen Zusammenhängen weitreichende Folgen haben, da auf Basis dieser Dokumente etwa Gewerbeberechtigungen erteilt oder Arbeitsverhältnisse begründet werden. Üblicherweise prüfen Behörden und Unternehmen die Echtheit von Qualifikationsnachweisen anhand von Rückfragen bei der ausstellenden Stelle, sofern kein automatisiertes Prüfverfahren zur Verfügung steht. Digitale Prüfmechanismen wie QR-Codes mit hinterlegten digitalen Datensätzen sollen diesen Abgleich beschleunigen und zugleich das Fälschungsrisiko verringern, da die hinterlegten Daten verschlüsselt und nicht ohne Weiteres manipulierbar sind.

Strafrechtlich ist Urkundenfälschung in Österreich ein Offizialdelikt, das unabhängig von einer Anzeige durch Betroffene verfolgt werden kann, sobald der Verdacht bekannt wird. Die Verwendung gefälschter Urkunden im Geschäfts- oder Berufsleben kann sowohl für die ausstellende Institution als auch für Dritte, die sich auf die Echtheit verlassen, erhebliche praktische Konsequenzen haben. Vor diesem Hintergrund setzen Institutionen zunehmend auf technische Lösungen, um die Nachprüfbarkeit von Dokumenten zu erleichtern und Manipulationen frühzeitig erkennbar zu machen.