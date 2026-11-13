Wiener Linien prüfen Verwaltungsstrukturen – Dementieren jedoch massiven Stellenabbau

Die Wiener Linien suchen nach Einsparungspotenzialen in ihren Verwaltungsstrukturen. Geschäftsführerin Alexandra Reinagl dementierte gegenüber Wien heute jedoch, dass 2.000 von 9.000 Arbeitsplätzen abgebaut werden sollen. Diese Zahl entbehre jeder Grundlage, sagte Reinagl. Die Wiener Linien beschäftigen aktuell mehr als 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wie hoch die Einsparungen tatsächlich ausfallen werden, steht derzeit noch nicht fest. Grund dafür ist, dass der städtische Zuschuss für das Unternehmen erst mit dem neuen Budget im Dezember feststeht.

Interne Prüfung von Strukturen und Prozessen

Die Wiener Linien setzen bei der Suche nach Einsparungen vor allem auf natürliche Fluktuation. Wenn Stellen frei werden, prüft das Unternehmen, ob diese überhaupt noch benötigt werden oder ob Aufgaben intern umgeschichtet werden können. In reinen Verwaltungsbereichen sollen frei werdende Positionen entsprechend intern neu verteilt werden, anstatt sie regulär nachzubesetzen.

Gleichzeitig werden interne Verwaltungsabläufe, Prozesse, Strukturen und Aufgaben kritisch überprüft. Auch über Führungsstrukturen wird in diesem Zusammenhang diskutiert. Von den Einsparungsüberlegungen ausgenommen sind laut Unternehmen Bereiche, in denen weiterhin aktiv Personal gesucht wird: Für Buslenkerinnen und Buslenker sowie für Werkstättenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter werden weiterhin Fachkräfte gesucht.

Verspätete Inbetriebnahme der neuen U-Bahn-Linie U5

Auch beim U-Bahn-Ausbau wirken sich die Sparbemühungen aus. Der erste Abschnitt der neuen Linie U5 zwischen Karlsplatz und Frankhplatz soll zwar planmäßig fertiggestellt werden, jedoch erst verspätet im Jahr 2030 in Betrieb gehen. Mit der späteren Inbetriebnahme sollen Betriebskosten eingespart werden. Zudem sollen die Arbeiten an den nächsten Ausbaustufen von U2 und U5 später beginnen als ursprünglich vorgesehen.

Öffentliche Verkehrsbetriebe zwischen Zuschuss und Eigenwirtschaft

Öffentliche Verkehrsunternehmen wie die Wiener Linien finanzieren sich grundsätzlich aus einer Kombination von Fahrgasteinnahmen und städtischen Zuschüssen. Da die Kosten für Betrieb, Personal, Energie und Infrastruktur in der Regel nicht vollständig über Ticketeinnahmen gedeckt werden können, hängt der finanzielle Spielraum solcher Unternehmen maßgeblich von den jährlichen Budgetentscheidungen der öffentlichen Hand ab. Erst wenn ein Gemeinderat oder vergleichbares Gremium das Budget für das kommende Jahr beschließt, steht fest, mit welchen Mitteln ein Verkehrsbetrieb tatsächlich planen kann.

In Phasen angespannter öffentlicher Haushalte setzen Unternehmen im öffentlichen Nahverkehr häufig zunächst auf organisatorische Maßnahmen, bevor über einen aktiven Stellenabbau nachgedacht wird. Dazu zählt insbesondere die natürliche Fluktuation: Scheiden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter altersbedingt oder durch Kündigung aus, wird nicht automatisch neu besetzt, sondern zunächst geprüft, ob die jeweilige Position überhaupt noch erforderlich ist oder ob bestehendes Personal die Aufgaben übernehmen kann. Dieses Vorgehen gilt allgemein als schonendere Alternative zu betriebsbedingten Kündigungen, da es ohne unmittelbaren Jobverlust auskommt, allerdings in der Regel auch langsamer wirkt und nicht beliebig hohe Einsparsummen kurzfristig erzielen kann.

Parallel dazu stehen Verwaltungsstrukturen in größeren Unternehmen regelmäßig im Fokus von Effizienzprüfungen. Dabei geht es typischerweise darum, Doppelstrukturen zu identifizieren, Zuständigkeiten zu bündeln und Führungsebenen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen. Solche Prozesse betreffen in der Regel administrative Bereiche stärker als operative Kernbereiche, in denen unmittelbarer Betrieb und Kundenkontakt stattfinden. Das erklärt, warum Bereiche mit direktem Personalbedarf im laufenden Betrieb, etwa im Fahrdienst oder in der technischen Instandhaltung, von Sparmaßnahmen häufig ausgenommen bleiben oder weiterhin aktiv Personal suchen, während in der Verwaltung stärker auf interne Umschichtung gesetzt wird.

Auch bei Infrastrukturprojekten wie dem U-Bahn-Bau spielt die