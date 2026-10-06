Wiener Linien werden ab 2027 jährlich an Inflation angepasst

Die Wiener Linien werden zum 1. Jänner 2027 teurer. Das bestätigte SPÖ-Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, die eine jährliche Valorisierung der Tarife ankündigte, orientiert an der aktuellen Inflation. Die Statistik Austria hatte vorige Woche eine Teuerung von 3,6 Prozent im Jahresabstand für September bekanntgegeben.

Neue Preisrunde nach Ende des 365-Euro-Tickets

Zu Jahresbeginn 2026 hatten die Wiener Linien bereits eine Tarifreform umgesetzt. Im September wurde zudem das 365-Euro-Ticket im Zuge des städtischen Sparpakets beendet. Die Jahresnetzkarte war von 2012 bis 2026 durchgehend bei 365 Euro geblieben und galt als Prestigeprojekt der damaligen rot-grünen Stadtregierung.

Mit der für 2027 angekündigten Erhöhung folgt nun eine weitere Preisanpassung. Laut Sima befinden sich die Wiener Linien derzeit in der finalen Ausarbeitung der Tarifanpassung, die Stadträtin verwies darauf, dass das Unternehmen „gerade am Kalkulieren“ sei. Detailinformationen zu den neuen Tarifen sollen im Herbst folgen. Eine fixe gesetzliche Formel, nach der sich die Tarifanpassung der Wiener Linien berechnet, gibt es nicht.

Die Verteuerung bei den Wiener Linien steht nicht isoliert da: Auch ÖBB und der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) heben Mitte Dezember ihre Fahrkartenpreise an, im Schnitt um 3,5 Prozent. Zusätzlich verteuern sich im kommenden Jahr auch städtische Gebühren wie Wasser, Kanal und Müll um bis zu 4,6 Prozent.

Valorisierung als wiederkehrendes Prinzip bei öffentlichen Tarifen

Bei zahlreichen öffentlichen Leistungen und Gebühren ist eine regelmäßige Anpassung an die Inflation üblich. Eine solche Valorisierung soll grundsätzlich verhindern, dass die Einnahmen eines Anbieters real sinken, während gleichzeitig Kosten für Personal, Energie oder Instandhaltung steigen. Verkehrsunternehmen wie die Wiener Linien oder die ÖBB stehen dabei regelmäßig vor der Abwägung zwischen stabilen, planbaren Preisen für Fahrgäste und der Notwendigkeit, gestiegene Betriebskosten auszugleichen.

Die Inflation wird in Österreich monatlich von der Statistik Austria erhoben und bildet häufig die Grundlage für solche Preisanpassungen, auch wenn es dafür keine einheitliche gesetzliche Vorgabe gibt. Unternehmen und Gebietskörperschaften können bei der konkreten Ausgestaltung ihrer Tarife unterschiedliche Zeiträume, Durchschnittswerte oder zusätzliche Faktoren heranziehen. Das erklärt, warum sich Anpassungen bei verschiedenen Anbietern in Zeitpunkt und Höhe unterscheiden können, selbst wenn sie sich an derselben Inflationsentwicklung orientieren.

Gerade bei öffentlichen Verkehrsbetrieben, die stark subventioniert sind, spielt neben der reinen Kostendeckung auch die politische Abwägung eine Rolle, wie stark Fahrgäste durch Tariferhöhungen belastet werden sollen. Vergünstigte Jahreskarten wie das frühere 365-Euro-Ticket waren in mehreren österreichischen Bundesländern als verkehrspolitisches Lenkungsinstrument eingeführt worden, um den Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleichtern. Ob und in welcher Form solche Modelle langfristig beibehalten werden, hängt in der Praxis auch von der jeweiligen Budgetsituation der öffentlichen Hand ab.