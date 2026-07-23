Wiener Neustadt: Spatenstich für ersten Batterie-Großspeicher zur Netzstabilisierung

Spatenstich für ersten Batterie-Großspeicher in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt ist am Mittwoch der Spatenstich für den ersten Batterie-Großspeicher der Stadt erfolgt. Die Anlage soll künftig zur Stabilisierung des lokalen Stromnetzes beitragen.

Hintergrund ist der Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen im Raum Wiener Neustadt, durch den es regelmäßig zu Erzeugungsspitzen kommt, die die Stromnetze belasten.

Technische Daten der Anlage

Der Großspeicher verfügt über eine Leistung von zwei Megawatt und eine Speicherkapazität von vier Megawattstunden. Die Anlage kann damit Strommengen zwischenspeichern, die der täglichen Erzeugung von rund 100 Photovoltaikanlagen mit jeweils zehn Kilowatt Leistung entsprechen. In das Projekt fließen 1,5 Millionen Euro.

Funktion im Stromnetz

Der Speicher soll Erzeugungsspitzen flexibel abfangen und überschüssigen Ökostrom aufnehmen. Bei hoher Nachfrage oder Engpässen an Netzknoten kann der gespeicherte Strom wieder eingespeist werden.

Verantwortlich für das Projekt ist die Greeninfra GmbH, deren Geschäftsführer Vitaliy Kryvoruchko ist. Bürgermeister von Wiener Neustadt ist Klaus Schneeberger (ÖVP).