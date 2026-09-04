Wiener Schreibwarenhandel schrumpft um 30 Prozent – nur noch 20 Fachgeschäfte in der Stadt

In Wien gibt es nur noch knapp über 20 auf Schreibwaren spezialisierte Geschäfte. Die Branche ist nach Angaben von Wirtschaftskammer-Obmann Michael Zimmermann in den vergangenen 20 Jahren bei Fläche, Beschäftigten und Anzahl der Geschäfte um rund 30 Prozent geschrumpft. Auch die Gesamtzahl der Wiener Händler im Papier- und Schreibwarenhandel ist rückläufig: 2011 zählte die Branche noch 248 Betriebe, heuer sind es 155.

Traditionsgeschäft in Döbling als Beispiel für den Wandel

Wie stark sich die Situation für einzelne Betriebe zuspitzen kann, zeigt das Beispiel des Papierhauses Stöger in Döbling. Das Geschäft besteht seit mehr als 100 Jahren. Im Jahr 2020 drohte dem Traditionsbetrieb jedoch das Aus. Eine Konkurrentin übernahm daraufhin den Betrieb und führte ihn weiter.

Gleichzeitig beobachten Händler nach Angaben der Branche wieder ein steigendes Interesse an klassischen Schreibwaren wie Füllfedern und handgeschriebenen Kalendern. Um im Wettbewerb zu bestehen, setzt die Branche verstärkt auf persönliche Beratung sowie auf zusätzliche Sortimente etwa aus dem Bastel-, Küchen- und Geschenkartikelbereich.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Preisgestaltung bei Schulartikeln. Laut Arbeiterkammer können die Preise für ein und dasselbe Markenprodukt um bis zu 101 Prozent auseinanderliegen.

Strukturwandel im stationären Fachhandel

Der Rückgang spezialisierter Schreibwarengeschäfte reiht sich in einen allgemeinen Strukturwandel im stationären Einzelhandel ein, der zahlreiche kleinteilige Fachbranchen betrifft. Grundsätzlich stehen viele traditionelle Ladengeschäfte seit Jahren im Wettbewerb mit dem Onlinehandel sowie mit größeren Anbietern, die ein breiteres Sortiment zu oft niedrigeren Preisen anbieten können. Kleinere, spezialisierte Geschäfte verfügen üblicherweise nicht über vergleichbare Einkaufsvolumina, was sich auf ihre Preisgestaltung auswirken kann.

Bei vergleichbaren Vorgängen versuchen Fachhändler häufig, sich durch Beratungskompetenz, persönlichen Service und ein individuelles Sortiment von größeren Mitbewerbern abzugrenzen. Die Erweiterung des Angebots um verwandte Warengruppen wie Bastel-, Geschenk- oder Haushaltsartikel gilt in vielen Branchen als übliche Strategie, um Kundinnen und Kunden zusätzliche Kaufanlässe zu bieten und die Auslastung der Verkaufsfläche zu verbessern.

Auch die Nachfrage nach analogen Produkten wie Füllfedern, Notizbüchern oder handschriftlich geführten Kalendern wird in der Fachdiskussion häufig im Zusammenhang mit einem allgemeinen Interesse an bewusst eingesetzten, digitalfreien Werkzeugen im Alltag beschrieben. Ob und in welchem Ausmaß sich ein solches Interesse langfristig auf die wirtschaftliche Lage einzelner Betriebe auswirkt, hängt von zahlreichen Faktoren ab, etwa von Standort, Sortimentsgestaltung und Kundenstruktur.

Preisunterschiede bei identischen Markenprodukten, wie sie die Arbeiterkammer bei Schulartikeln festgestellt hat, sind im Einzelhandel grundsätzlich keine Seltenheit. Sie ergeben sich üblicherweise aus unterschiedlichen Einkaufskonditionen, Filialstrukturen, Standortkosten und Vertriebsstrategien der jeweiligen Anbieter. Verbraucherorganisationen weisen in solchen Fällen regelmäßig auf die Bedeutung von Preisvergleichen hin, insbesondere bei saisonal stark nachgefragten Artikeln wie Schulbedarf.