Die Wietersdorfer Gruppe will ihre Beteiligung am Rohrhersteller Amiblu von derzeit 50 auf 80 Prozent erhöhen und damit die Mehrheit an dem Unternehmen übernehmen. Das teilte der Baustoffkonzern am Dienstag in einer Aussendung mit. Amiblu wird bislang zu gleichen Teilen von der Wietersdorfer Gruppe und der Saudi Arabian Amiantit Company als Joint Venture gehalten. Der Vollzug der geplanten Mehrheitsübernahme ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Übernahmeplan mit offenem Zeitrahmen

Bevor die Wietersdorfer Gruppe die Mehrheit an Amiblu tatsächlich übernehmen kann, müssen kartellrechtliche und investitionskontrollrechtliche Freigaben erteilt werden. Erst danach soll die Beteiligung von 50 auf 80 Prozent steigen. Die Saudi Arabian Amiantit Company bleibt als bisheriger Partner im Joint Venture in die Struktur eingebunden, Details zur künftigen Rolle des saudi-arabischen Unternehmens nannte die Wietersdorfer Gruppe in ihrer Mitteilung nicht.

Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe, bezeichnete die geplante Beteiligungserhöhung als langfristige, strategische Entscheidung. Amiblu zählt mit Hauptsitz in Klagenfurt zu den zentralen Unternehmen im Portfolio der Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeitende und betreibt Produktionsstandorte in Europa, Afrika, Asien und Australien.

Bedeutung der GFK-Rohrsysteme für die Gruppe

GFK-Rohrsysteme gehören zu den wichtigsten Geschäftsbereichen der Wietersdorfer Gruppe, die neben Rohren auch Baustoffe wie Zement und Beton produziert. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Gruppe mit diesem Bereich 432,1 Millionen Euro. Das entspricht rund 40 Prozent des gesamten Gruppenumsatzes. Amiblu stellt dabei glasfaserverstärkte Kunststoffrohre her, die unter anderem in der Trinkwasserversorgung, der Abwasserentsorgung, der landwirtschaftlichen Bewässerung, der Meerwasserentsalzung und der Energieinfrastruktur eingesetzt werden.

Funktionsweise glasfaserverstärkter Rohrsysteme

GFK-Rohre bestehen aus einem Verbundwerkstoff, bei dem Glasfasern in eine Kunststoffmatrix eingebettet sind. Dieses Material gilt allgemein als korrosionsbeständig, leicht und zugleich druckstabil, weshalb es sich für den Transport großer Wassermengen über weite Strecken eignet. In der kommunalen und industriellen Infrastruktur werden solche Rohrsysteme häufig dort eingesetzt, wo Leitungen über Jahrzehnte hinweg witterungs- und korrosionsbeständig bleiben müssen, etwa bei der Trinkwasserversorgung oder in Bewässerungssystemen der Landwirtschaft. Auch bei Großprojekten zur Meerwasserentsalzung kommen vergleichbare Rohrsysteme zum Einsatz, da sie hohem Druck und aggressiven Umgebungsbedingungen standhalten müssen.

Unternehmensübernahmen dieser Größenordnung unterliegen in der Europäischen Union grundsätzlich einer kartellrechtlichen Prüfung, sobald bestimmte Umsatzschwellen überschritten werden. Ziel einer solchen Prüfung ist es, wettbewerbsschädliche Marktkonzentrationen zu verhindern. Zusätzlich sehen viele Staaten Regelungen zur Investitionskontrolle vor, die vor allem bei Beteiligungen an Unternehmen greifen, die als Teil kritischer Infrastruktur gelten. Wasserversorgung und Energieinfrastruktur zählen üblicherweise zu den Bereichen, in denen solche Kontrollverfahren besonders genau geprüft werden. Der Ausgang derartiger Verfahren steht grundsätzlich erst nach Abschluss der behördlichen Prüfung fest.