Windhaag bei Freistadt: Gemeinderat beschließt einstimmig drei neue 199-Meter-Windräder

Windhaag bei Freistadt: Gemeinderat stimmt einstimmig für drei neue Windräder

In Windhaag bei Freistadt sind drei neue Windräder im Bereich des Freiwaldes geplant. Der Gemeinderat hat sich einstimmig für das Projekt ausgesprochen.

Die Anlagen sollen im Ortsteil Oberpaßberg entstehen, rund einen Kilometer von den nächsten Häusern entfernt. Sie sollen eine Nabenhöhe von rund 199 Metern erreichen und damit etwa dreimal so hoch werden wie die bestehenden Windräder in der Gemeinde. In Windhaag gibt es bereits seit 1999 einen Windpark.

Kein eigenes Befragungsverfahren

Anders als in der Gemeinde Grünbach, wo die Bevölkerung eigens zu einem Windpark-Projekt befragt wurde, gab es in Windhaag keine gesonderte Befragung. Bürgermeister Erich Traxler (ÖVP) verweist darauf, dass der Gemeinderat gewählt sei, um Entscheidungen zu treffen. Der Gemeinderat bekennt sich klar zur Windkraft. Windpark-Projekte in den Nachbargemeinden Sandl und Grünbach waren zuvor auf massiven Widerstand gestoßen. In Windhaag hat sich bislang keine organisierte Bürgerbewegung gegen das Vorhaben gebildet.

Projekt „Freiwind“

Errichtet werden soll der Windpark von der Sternwind GmbH unter Geschäftsführer Andreas Reichl, die bereits den Windpark Sternwald betreibt. Grundeigentümer sollen für die Nutzung ihrer Flächen entschädigt werden, zudem ist eine Bürgerbeteiligung vorgesehen. Der erzeugte Strom soll direkt an private Haushalte und Betriebe in den umliegenden Gemeinden fließen.

Das Projekt trägt die Bezeichnung „Freiwind“ und muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. Da es nur drei Kilometer von einem weiteren Windpark-Vorhaben mit drei Anlagen des Verbund in Rainbach entfernt liegt, müssen aufgrund der geringen Distanz beide Projekte gemeinsam in die UVP. Die Einreichung von „Freiwind“ ist für kommendes Jahr vorgesehen. Bei positivem Ausgang der Prüfung wird ein Baubeginn frühestens ab 2030 erwartet.