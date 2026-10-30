Windpark Bärofen auf der Koralpe geht nach 14 Jahren Wartezeit in Betrieb

Auf der Koralpe nimmt der Windpark Bärofen ab Jahresende seinen Betrieb auf. Acht Windräder sollen dort künftig Strom erzeugen, nachdem die Betreiber mehr als 14 Jahre auf eine Genehmigung gewartet haben. Das Projekt hatte 2010 begonnen und liegt auf 1.600 Meter Seehöhe.

Acht Anlagen nach langer Planungszeit

Betreiber des Windparks ist Franz Dorner. Als Partner ist Püspök aus dem Burgenland an Bord, laut eigenen Angaben Österreichs größter privater Windparkbetreiber. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 50 Millionen Euro. Ursprünglich waren sechs Anlagen mit jeweils zwei Megawatt Leistung geplant. Umgesetzt wurden letztlich acht Windräder mit einer Leistung von jeweils über 4,2 Megawatt. Die Anlagen sind 90 bis 100 Meter hoch, jeder Rotorflügel misst 69 Meter. Pro Jahr sollen fast 35 Megawatt Strom ins Netz eingespeist werden.

Der Transport der Bauteile auf die Koralpe stellte die Beteiligten vor besondere Herausforderungen. In engen Kurven mussten die Flügel beim Transport hochgestellt werden. Genutzt werden konnte dabei das bestehende Straßen- und Forstwegenetz.

Im Zuge des Projekts wurde zudem eine 18 Kilometer lange Leitung unterirdisch ins Tal verlegt. Sie enthält auch schnelles Internet für umliegende Dörfer und Höfe. Die Kelag-Tochtergesellschaft Kärnten-Netz verlegt im selben Zug ihre Leitung ins Skigebiet Weinebene unter die Erde. Dadurch können 200 Strommasten abgebaut werden.

Für die Umsetzung mussten insgesamt 100 Umweltauflagen erfüllt werden. Die Landesregierung beauftragte Spezialisten, die vor Ort im Einsatz waren. Der Windpark Bärofen gilt als erster UVP-genehmigter Windpark in der Region.

Genehmigungsverfahren bei Windkraftprojekten im Gebirge

Windkraftprojekte in alpinen Lagen durchlaufen in Österreich grundsätzlich ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, sobald bestimmte Schwellenwerte bei Anlagenzahl oder Leistung überschritten werden. In einem solchen UVP-Verfahren werden üblicherweise Auswirkungen auf Landschaftsbild, Tier- und Pflanzenwelt, Wasserhaushalt sowie auf den Lärmschutz geprüft. Bei Standorten in exponierter Höhenlage kommen regelmäßig zusätzliche Fragestellungen hinzu, etwa zu Vereisung, Windverhältnissen oder zur Erreichbarkeit für Bau- und Wartungsfahrzeuge. Je nach Komplexität eines Projekts und Anzahl der Einwendungen können sich solche Verfahren über mehrere Jahre erstrecken, da verschiedene Fachgutachten eingeholt und Einspruchsmöglichkeiten berücksichtigt werden müssen.

Der Transport von Großbauteilen wie Rotorblättern oder Turmsegmenten stellt in bergigem Gelände eine eigene logistische Aufgabe dar. Bestehende Forst- und Güterwege werden dabei häufig genutzt, müssen aber in der Regel für die Dimensionen der Bauteile angepasst oder zumindest geprüft werden. Enge Kehren erfordern besondere Transportvorrichtungen, mit denen sich Rotorblätter während der Fahrt in unterschiedliche Winkel bringen lassen.

Mitnutzung von Infrastrukturtrassen

Bei Energieprojekten in ländlichen und alpinen Regionen werden Leitungstrassen mitunter für mehrere Zwecke zugleich genutzt. Neben der Stromableitung können etwa auch Daten- oder Breitbandleitungen in derselben Trasse verlegt werden, wodurch sich der Eingriff in Natur und Landschaft auf einen einzigen Bauabschnitt beschränkt. Die unterirdische Verlegung von Leitungen, die zuvor oberirdisch über Masten geführt wurden, wird in derartigen Zusammenhängen häufig genutzt, um das Landschaftsbild zu entlasten und den Erhaltungsaufwand für bestehende Freileitungen zu verringern.