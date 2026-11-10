Wirtschaftskammer Kärnten zeichnet regionale Projekte aus – 104 Einreichungen in acht Kategorien

Die Wirtschaftskammer Kärnten hat am Sonntagabend regionale Projekte mit dem Preis „ausgezeichnet regional“ gewürdigt. Insgesamt waren 104 Projekte eingereicht worden, die besten Beiträge wurden in acht Kategorien prämiert. Zu den Gewinnerprojekten zählen der Marktplatz Mittelkärnten und der Betrieb NoxAvis.

Prämierte Projekte aus ganz Kärnten

Hinter den 104 Einreichungen stehen Betriebe, Vereine und Initiativen aus ganz Kärnten. Aus dieser Zahl wählte eine Jury die besten Beiträge in acht Kategorien aus. Die Verleihung der Auszeichnungen fand am Sonntagabend statt.

Zu den prämierten Projekten gehört der Marktplatz Mittelkärnten. Dahinter steht ein Zusammenschluss von 64 Mitgliedsbetrieben aus den Bereichen Gastronomie, Handwerk und Genussproduktion. Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Betrieb NoxAvis. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Lösungen für die medizinische Dokumentation in der Akutmedizin.

Regionale Wertschöpfung als gemeinsamer Nenner

Initiativen wie der Marktplatz Mittelkärnten stehen für ein Prinzip, das in vielen Regionen Österreichs an Bedeutung gewinnt: Betriebe aus unterschiedlichen Branchen schließen sich zusammen, um regionale Produkte und Dienstleistungen gebündelt sichtbar zu machen. Üblicherweise profitieren davon sowohl kleinere Handwerksbetriebe als auch Gastronomiebetriebe, da sie durch eine gemeinsame Plattform leichter wahrgenommen werden als im Alleingang.

Auszeichnungen wie „ausgezeichnet regional“ sollen solche Zusammenschlüsse und Einzelprojekte sichtbarer machen und zugleich als Orientierung für andere Betriebe dienen. Grundsätzlich dokumentieren derartige Wettbewerbe die Bandbreite unternehmerischer Aktivität in einem Bundesland, von traditionellen Branchen wie Handwerk und Gastronomie bis hin zu technologiegetriebenen Geschäftsmodellen.

Letzteres zeigt sich am Beispiel von NoxAvis. Die Entwicklung KI-gestützter Anwendungen für die medizinische Dokumentation berührt einen Bereich, in dem Zeitdruck und Genauigkeit in der Akutmedizin eine zentrale Rolle spielen. Entsprechende Systeme sollen medizinisches Personal bei administrativen Aufgaben unterstützen, damit mehr Zeit für die unmittelbare Patientenversorgung bleibt. Technologische Lösungen dieser Art stehen damit exemplarisch für einen wachsenden Bereich innerhalb regionaler Wirtschaftsstrukturen, der zunehmend auch abseits urbaner Zentren entsteht.