Die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) investiert rund 26 Millionen Euro in die Modernisierung ihres Haupthauses in der Stadt Salzburg. Das Wirtschaftsparlament hat die Sanierungspläne am Dienstag einstimmig beschlossen. Das Gebäude stammt aus den 1970er Jahren und soll sowohl bautechnisch als auch energetisch grundlegend erneuert werden.

Einstimmiger Beschluss für umfassende Sanierung

Das Wirtschaftsparlament der WKS hat sich geschlossen für das Modernisierungsprojekt ausgesprochen. Vorgesehen sind die Erneuerung der Bausubstanz, eine verbesserte Energieversorgung sowie eine optimierte Arbeitsumgebung für die Beschäftigten. WKS-Präsident Peter Buchmüller trägt die Verantwortung für das Projekt, für dessen Begleitung ein eigener Bauausschuss eingerichtet wird.

Zu den baulichen Maßnahmen zählen die Erneuerung von Dach und Fenstern. Beim Energiekonzept setzt die Wirtschaftskammer auf eine Luft-Sole-Wärmepumpe sowie auf energieeffiziente Anlagen. Projektleiter Piero Ploner verantwortet die Umsetzung, zu der auch Heiz- und Kühldecken sowie moderne Lüftungsanlagen gehören.

Im Zuge der Neugestaltung sollen zudem Abteilungen, die derzeit im Wilfried-Haslauer-Haus untergebracht sind, in das Hauptgebäude verlegt werden. Die Bauarbeiten beginnen im Juli 2027 und erfolgen in zwei Phasen. Die Fertigstellung des gesamten Projekts ist für September 2029 vorgesehen.

Sanierung von Bürogebäuden aus den 1970er Jahren

Gebäude aus den 1970er Jahren weisen aus heutiger Sicht häufig einen hohen Sanierungsbedarf auf. Grundsätzlich entsprechen Bausubstanz, Dämmstandards und Haustechnik aus dieser Zeit nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz und Komfort. Alte Fenster und Dächer gelten oft als Schwachstellen beim Wärmeschutz, während veraltete Heiz- und Lüftungstechnik den Energieverbrauch zusätzlich erhöht.

Bei vergleichbaren Sanierungsprojekten setzen Bauherren zunehmend auf Wärmepumpen in Kombination mit Flächenheizungen und -kühlungen, etwa in Form von Heiz- und Kühldecken. Solche Systeme ermöglichen es, Gebäude sowohl im Winter zu beheizen als auch im Sommer zu kühlen, ohne auf fossile Energieträger angewiesen zu sein. Moderne Lüftungsanlagen tragen zusätzlich dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig die Luftqualität in Büroräumen zu verbessern.

Die Umsetzung größerer Sanierungsvorhaben in mehreren Bauphasen ist bei laufend genutzten Verwaltungsgebäuden ein übliches Vorgehen. Dadurch kann der Betrieb während der Bauzeit zumindest teilweise aufrechterhalten werden, während einzelne Gebäudeteile oder Abteilungen vorübergehend ausgelagert oder innerhalb des Gebäudekomplexes verlegt werden. Eigens eingerichtete Bauausschüsse begleiten solche Projekte in der Regel über den gesamten Zeitraum hinweg, um Planung, Kosten und Baufortschritt laufend zu überwachen.