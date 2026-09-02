Wucher Helicopter investiert über drei Millionen Euro in neuen Airbus H125

Das Vorarlberger Lufttransportunternehmen Wucher hat einen fabrikneuen Airbus Helikopter des Typs H125 angeschafft. Die Investition liegt bei mehr als drei Millionen Euro. Mit dem Neuzugang wächst die Flotte des Unternehmens mit Stammsitz in Ludesch auf 15 Hubschrauber.

Neue Maschine bereits im Einsatz

Der neue Airbus H125 gilt als im Gebirge besonders leistungsfähig und lässt sich für Transport-, Montage- sowie Spezialflüge einsetzen. Vor der Ankunft in Vorarlberg war der Hubschrauber bereits in Deutschland im Einsatz, wo er bei der Aufarbeitung von Sturmholz half. Pressesprecher Dieter Heidegger äußerte sich zu der Investition gegenüber der Wirtschaftspresseagentur wpa.

Fünf Maschinen im Auslandseinsatz

Neben dem Neuzugang hat Wucher fünf Hubschrauber desselben Typs nach Portugal vermietet. Dabei handelt es sich um drei eigene sowie zwei zusätzlich angemietete Maschinen. In Portugal werden die Helikopter zur Waldbrandbekämpfung eingesetzt.

Die Gesamtflotte des Unternehmens setzt sich nach dem Zugang aus neun Maschinen des Typs Airbus H125, fünf Maschinen des Typs Airbus H135 sowie einer Bell 205 zusammen. Wucher beschäftigt aktuell rund 60 Mitarbeitende. Die Hubschrauber des Unternehmens kommen für Transportflüge im Gebirge, als Rettungshubschrauber und für touristische Zwecke zum Einsatz.

Vielseitige Einsatzbereiche für Gebirgshubschrauber

Hubschrauber vom Typ Airbus H125 zählen zu den in alpinen Regionen häufig genutzten Maschinen, da sie auch in großen Höhen und unter schwierigen Wetterbedingungen zuverlässig operieren können. Grundsätzlich werden solche Maschinen sowohl für wirtschaftliche Zwecke wie Materialtransporte und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Standorten genutzt als auch für Rettungseinsätze und touristische Rundflüge. Diese breite Einsetzbarkeit macht den Hubschraubertyp für Betreiber in Bergregionen attraktiv.

Bei der Aufarbeitung von Sturmholz übernehmen Hubschrauber üblicherweise den Abtransport von Baumstämmen aus Waldgebieten, die mit herkömmlichen Fahrzeugen nur schwer oder gar nicht erreichbar sind. Nach Sturmereignissen mit größeren Schäden an Waldbeständen kann der Einsatz solcher Maschinen dazu beitragen, geschädigtes Holz zügig zu bergen.

Im Bereich der Waldbrandbekämpfung werden Helikopter in südeuropäischen Ländern regelmäßig zur Unterstützung der Löscharbeiten eingesetzt, insbesondere während der heißen und trockenen Sommermonate. Dabei kommen sie häufig für den Transport von Löschwasser, Einsatzkräften oder Ausrüstung in schwer zugängliches Gelände zum Einsatz. Die Vermietung von Hubschraubern über Landesgrenzen hinweg ist in dieser Branche ein verbreitetes Modell, mit dem Betreiber ihre Flotten je nach saisonalem Bedarf in unterschiedlichen Regionen einsetzen können.