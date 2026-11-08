Zahl der Berufsfotografen in Vorarlberg hat sich seit 2013 mehr als verdoppelt

Die Zahl der bei der Vorarlberger Wirtschaftskammer gemeldeten Berufsfotografen hat sich seit der Öffnung des Gewerbes im Jahr 2013 mehr als verdoppelt. Waren es zuvor 175 Mitglieder, zählt die Fachgruppe derzeit rund 370 Fotografinnen und Fotografen. Gleichzeitig verändert sich die Branche: Klassische Fotogeschäfte in Fußgängerzonen verzeichnen deutliche Rückgänge, während sich Werbebranche und Privatkundengeschäft wandeln.

Mehr Mitglieder, veränderte Geschäftsmodelle

Seit 2013 ist die Berufsfotografie in Vorarlberg ein freies Gewerbe. Für die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer ist seither keine spezielle Ausbildung mehr erforderlich. Diese Öffnung fällt zeitlich mit einem deutlichen Anstieg der gemeldeten Mitglieder zusammen: von 175 vor der Reform auf aktuell rund 370.

Frederick Sams, Fachgruppenobmann der Berufsfotografie in Vorarlberg, beschreibt gleichzeitig strukturelle Veränderungen im Markt. Fotografinnen und Fotografen mit klassischen Geschäften in der Fußgängerzone seien laut Sams massiv geschrumpft. Die Zahl klassischer Fotogeschäfte geht generell zurück. Auch Familienbilder werden seltener im Studio aufgenommen als früher.

Sams verweist zudem auf Veränderungen in der Werbebranche sowie darauf, dass Privatkundinnen und -kunden bei entsprechenden Ausgaben verstärkt sparen. Ob sich vom Beruf des Fotografen beziehungsweise der Fotografin dauerhaft leben lässt, beschreibt er zurückhaltend: Einige würden dies beweisen, eine genauere Einschätzung bleibt offen.

Fehlende Ausbildung, neue Fördermodelle

Früher wurde am WIFI Dornbirn eine Meisterklasse für Berufsfotografie angeboten. Eine solche Ausbildung gibt es in Vorarlberg derzeit nicht mehr. Die Fachgruppe reagiert darauf mit eigenen Angeboten: Sie organisiert Kurse sowie ein Mentoring-Programm, das sich an Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger richtet und den fehlenden formalen Ausbildungsweg zumindest teilweise ersetzen soll.

200 Jahre Fotografie als Werkzeug und Handwerk

Die klassische Fotografie wird im Jahr 2026 200 Jahre alt. Seit ihren Anfängen hat sich das Berufsbild immer wieder grundlegend verändert, von der analogen Dunkelkammer über die Digitalisierung bis hin zu heutigen Diskussionen über künstliche Intelligenz und Social Media als neue Einflussfaktoren auf die Branche. Grundsätzlich gilt die Berufsfotografie seit jeher als Mischung aus technischem Handwerk, gestalterischer Arbeit und unternehmerischem Risiko, da viele Fotografinnen und Fotografen freiberuflich oder in kleinen Betrieben tätig sind.

Die Öffnung eines Gewerbes als „freies Gewerbe“ bedeutet allgemein, dass für die Ausübung keine besondere Qualifikation, kein Befähigungsnachweis und keine formale Ausbildung mehr vorausgesetzt werden. Das erleichtert grundsätzlich den Markteintritt und kann die Zahl der angemeldeten Gewerbetreibenden erhöhen. Gleichzeitig verschärft sich dadurch häufig der Wettbewerb innerhalb der Branche, da handwerkliche Qualifikation allein nicht mehr ausschlaggebend für eine Zulassung ist.

In vielen traditionellen Handwerks- und Kreativberufen zeigt sich zudem ein ähnliches Muster wie in der Fotografie: Klassische, stationäre Geschäftsmodelle mit Ladenlokal geraten unter Druck, während spezialisierte oder mobile Dienstleistungsangebote an Bedeutung gewinnen. Anlässe wie Hochzeiten, Geburten oder Schwangerschaften bleiben dabei häufig Bereiche, in denen professionelle Fotografie weiterhin nachgefragt wird, auch wenn alltägliche Familienfotos zunehmend privat mit Smartphones entstehen.

Bildungsangebote wie die frühere Meisterklasse am WIFI Dornbirn dienten in der Vergangenheit dazu, fundiertes fotografisches und unternehmerisches Wissen strukturiert zu vermitteln. Fällt eine solche institutionalisierte Ausbildung weg, übernehmen in vielen Branchen zunehmend Fachverbände und Interessenvertretungen die Vermittlung von Grundlagenwissen, etwa über Kurse, Workshops oder Mentoring-Programme, wie sie die Fachgruppe der Berufsfotografie in Vorarlberg mittlerweile selbst organisiert.