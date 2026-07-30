Zentrum im Berg: GSWB verspricht Entlastung bei Betriebskosten nach massiver Kritik

Streit um Betriebskosten im Zentrum im Berg: GSWB stellt Entlastung in Aussicht

Im Einkaufszentrum „Zentrum im Berg“ in Salzburg-Schallmoos sorgen hohe Betriebskosten für Unmut unter Mietern und Eigentümern. Die Wohnbaugesellschaft GSWB kündigt nun geringere Mieterhöhungen sowie mögliche Rückzahlungen an.

Rund 150 Mieter und Eigentümer hatten kritisiert, seit Kurzem deutlich zu hohe Betriebskosten bezahlen zu müssen. Teilweise fielen Nachzahlungen von mehr als 1.000 Euro an.

Kritik an Abrechnung nach Nutzwerten

Die GSWB, die im Zentrum im Berg 91 Wohnungen vermietet, rechnet die Betriebskosten nach sogenannten Nutzwerten ab. GSWB-Geschäftsführer Ferdinand Hochleitner erklärte, die Wohnkosten wären von 2025 auf 2026 ursprünglich um zwölf bis 13 Prozent gestiegen. Nach Anpassungen soll die Steigerung nur noch zwei bis drei Prozent betragen.

Für eine 70 Quadratmeter große Wohnung würde das eine monatliche Entlastung von 120 Euro bedeuten. Die Entlastung soll rückwirkend mit 1. Juli 2026 gelten. Die entsprechenden neuen Vorschreibungen wurden am Donnerstag per Post an die Mieterinnen und Mieter verschickt.

Nachzahlungen bleiben vorerst bestehen

Die bereits vorgeschriebenen Nachzahlungen sind mit Ende Juli fällig und bleiben vorerst aufrecht. Die GSWB kündigte an, die Abrechnungen für die Jahre 2024 und 2025 rechtlich prüfen zu lassen. Dabei sollen auch neu aufgetauchte Unterlagen aus dem Jahr 2008 berücksichtigt werden.

Christian Roidler, Sprecher der Mieter, sowie der Wohnungseigentümer Martin Unterdechler verfolgen die weitere Entwicklung des Falls.