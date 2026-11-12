Zukunftsdepot für Kinder: Caritas und Gewerkschaft kritisieren Steuervorteil als sozial ungerecht

Die Bundesregierung plant ein steuerlich begünstigtes „Zukunftsdepot“ für Kinder. Der Staat soll dabei ein Startguthaben von 500 Euro pro Kind finanzieren. Eltern können zusätzlich bis zu 5.000 Euro pro Jahr einzahlen. Caritas und Gewerkschaft äußern Kritik an dem Vorhaben.

Details zum geplanten Zukunftsdepot

Für das im Depot angelegte Kapital sollen weder Kapitalertragssteuer noch Kontoführungsgebühren anfallen. Das Depot ist so angelegt, dass es bis zum 18. Geburtstag des Kindes läuft. Erst danach darf das angesparte Geld entnommen werden.

Caritas-Direktor Walter Schmolly bezeichnet das Zukunftsdepot als „grundsätzlich eine gute Idee“. Zugleich verweist er darauf, dass die Bundesregierung vor kurzem mitgeteilt hatte, die Einführung einer Kindergrundsicherung sei budgetär nicht finanzierbar. Schmolly sagt dazu, beides könne offensichtlich nicht finanziert werden. Er spricht sich für jene Maßnahme aus, „die den Kindern zugutekommt, die am wenigsten Chancen haben“.

Auch die Gewerkschaft kritisiert das Zukunftsdepot. Sie bezeichnet es als „sozial ungerecht“, weil es wohlhabende Familien bevorzuge. Begründet wird dies damit, dass der Steuervorteil mit dem eingezahlten Betrag wächst.

Förderinstrumente mit unterschiedlicher Verteilungswirkung

Grundsätzlich unterscheiden sich familienpolitische Instrumente deutlich darin, wie sie bei unterschiedlichen Einkommensgruppen wirken. Pauschale Leistungen wie ein fixes Startguthaben kommen allen Kindern in gleicher Höhe zugute, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Steuerliche Begünstigungen wirken dagegen oft anders: Wer mehr Kapital einzahlen kann, profitiert in absoluten Zahlen stärker von Steuervorteilen, da sich diese meist am eingezahlten Betrag orientieren. Bei Modellen, die freiwillige Einzahlungen bis zu einer bestimmten Obergrenze steuerlich begünstigen, hängt die tatsächliche Nutzung des vollen Vorteils daher stark von der finanziellen Lage der jeweiligen Familie ab.

Sozial- und wohlfahrtspolitische Organisationen wie die Caritas setzen sich üblicherweise für Maßnahmen ein, die gezielt einkommensschwächere Familien unterstützen, etwa über bedarfsorientierte Leistungen oder eine Kindergrundsicherung. Solche Modelle sehen in der Regel eine Unterstützung vor, die unabhängig von zusätzlichen Einzahlungen der Eltern gewährt wird, und richten sich damit stärker an Familien mit geringeren finanziellen Spielräumen.

Budgetäre Abwägungen in der Familienpolitik

Bei der Gestaltung familienpolitischer Maßnahmen stehen Regierungen grundsätzlich vor der Aufgabe, unterschiedliche Instrumente gegeneinander abzuwägen, da die verfügbaren budgetären Mittel begrenzt sind. Entscheidungen für ein bestimmtes Modell, etwa für steuerlich geförderte Sparprodukte, gehen in der Praxis häufig mit dem Verzicht auf andere, oft umfassendere Sozialleistungen einher. Diese Abwägung betrifft sowohl die Höhe der eingesetzten Mittel als auch die Frage, welche Bevölkerungsgruppen von einer Maßnahme in welchem Ausmaß profitieren.