Wirtschaftskammer-Wahl: Mehr Frauen in die Gremien der Wirtschaft!

Liebe Unternehmer:innen, es ist an der Zeit für einen Wandel in der Wirtschaftskammer! Die bevorstehenden Wahlen sind eine einmalige Gelegenheit für Euch, Einfluss auf zahlreiche wichtige Themen zu nehmen, darunter die Erhöhung des Frauenanteils in den Gremien, verstärkter Klimaschutz, bessere soziale Absicherung für Unternehmer:innen und eine nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft. Diese Punkte sind entscheidend für eine zukunftsfähige und gerechte Gesellschaft.

Die Grüne Wirtschaft Steiermark kann stolz darauf sein, dass unser Frauenanteil bei den Kandidat:innen zur Wirtschaftskammer-Wahl 41% beträgt. Dies ist der höchste Anteil unter allen wahlwerbenden Gruppen und ein Schritt in die richtige Richtung, um die Gleichstellung der Geschlechter in Führungspositionen zu fördern. Studien zeigen, dass Unternehmen mit einem höheren Frauenanteil in den Führungsetagen nicht nur sozial gerechter sind, sondern auch wirtschaftlich erfolgreicher abschneiden. Sie nutzen vielfältigere Perspektiven und können somit besser auf die Bedürfnisse einer breiten Kundenbasis eingehen.

Die Welt steht vor enormen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel. Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sind sofortige Maßnahmen erforderlich, um die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Ein starkes Bekenntnis zu Klimaschutzmaßnahmen kann nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch neue Wirtschaftszweige fördern und Arbeitsplätze schaffen. Die Grüne Wirtschaft setzt sich dafür ein, nachhaltige Wirtschaftsmodelle zu etablieren, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch Sinn machen.

Darüber hinaus ist die soziale Absicherung für Unternehmer:innen ein zentrales Anliegen. In einer sich ständig verändernden wirtschaftlichen Landschaft ist es unerlässlich, dass Unternehmer:innen Zugang zu fairen Versicherungssystemen und finanzieller Unterstützung haben. Gerade die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig eine solide soziale Absicherung ist, um Krisen besser bewältigen zu können. Daher sollte die Kammer aktiv daran arbeiten, geeignete Lösungen für alle Unternehmer:innen anzubieten.

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, um echte Veränderungen in der Kammer herbeizuführen! Die Stimmen von Euch, den Unternehmer:innen, sind entscheidend. Bitte denkt daran, bis morgen, Donnerstag, Eure Stimme abzugeben. Gemeinsam können wir eine positive Wende einleiten und die Weichen für eine gerechtere und nachhaltigere Wirtschaft stellen.

Eure Landessprecherin Andrea Kern hatte kürzlich die Gelegenheit, in „Steiermark heute“ über diese wichtigen Themen zu sprechen. Wenn Ihr mehr dazu erfahren möchtet, schaut Euch das Interview hier an: Steiermark heute – Andrea Kern.