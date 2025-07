Wissenschaft: Forschungsstation in Grönland der Universität Graz steht kurz vor der Fertigstellung

Etwa eine Tagesreise von Tasiilaq, dem größten Ort von Ostgrönland, entfernt entsteht eine Forschungsstation der Uni Graz, die sich auf verschiedene wissenschaftliche Bereiche konzentrieren wird.

GRAZ/GRÖNLAND. Die Sermilik-Forschungsstation der Uni Graz, die seit zwei Jahren im Testbetrieb ist, steht kurz vor der Vollendung. Nach Abschluss der technischen Arbeiten wird die Station Platz für rund 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bieten, angehende Forscher und Studierende der Karl-Franzens-Universität, die sich in Bereichen wie Geowissenschaften, Biologie und Klimaforschung engagieren möchten. Diese Forschungsstätte ist etwa eine Tagesreise von Tasiilaq, Ostgrönlands größtem Ort, entfernt und hat das Potenzial, wichtige Erkenntnisse über das Klima und die Umwelt Grönlands zu gewinnen.

Enger Sommerzeitplan

Die Fachkräfte in den Bereichen Elektrik, Gas, Wasserinstallation und Tischlerei arbeiten intensiv, da der Zeitplan eng ist. In Grönland ist der Sommer kurz und die Bedingungen für den Transport von Ausrüstung sind herausfordernd. Straßen existieren nicht, und die Anlieferung per Schiff muss aufgrund der treibenden Eisberge sorgfältig geplant werden. Hubschrauberflüge sind nur bei gutem Wetter möglich. Die Forschungsstation wird verschiedene Studiengänge unterstützen, einschließlich Biologie, Chemie, Gletscher- und Klimaforschung sowie Geschichte und Sprachwissenschaften. Erste Erfolge sind bereits sichtbar: In der Umgebung wurde eine alte grönländische Siedlung entdeckt, und eine neue Flechtenart wurde identifiziert.

Mehrwert für die Region

Die Sermilik-Forschungsstation soll nicht nur der Wissenschaft dienen, sondern auch einen positiven Einfluss auf die lokale Gemeinschaft haben. „An der Uni Graz verstehen wir Wissenschaft als Partnerschaft auf Augenhöhe“, erklärt Rektor Peter Riedler. In Zusammenarbeit mit einem lokalen Unternehmen wurde ein Arbeitsplatz geschaffen: Der Mitarbeiter, der für die Sicherheit und Technik der Station verantwortlich ist, stammt aus Tasiilaq und lebt dort. Dies fördert nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern sorgt auch für enge Verbindungen zur Bevölkerung.

„Die Sermilik-Forschungsstation ist auch ein wichtiger Baustein in der Ausbildung des Forschungsnachwuchses. Doch wir sind kein Tourismusbetrieb, wir machen Wissenschaft, die auch den Menschen in Grönland einen echten Nutzen bringen soll.“

Peter Riedler, Rektor der Uni Graz

Der lokale Mitarbeiter unterstützt die Arbeiten an der Station, die unter anderem den Aufbau der Stockbetten und Kücheneinrichtungen sowie die technische Installation von Fotovoltaik-Paneelen und Dieselgeneratoren beinhaltet. Diese Generatoren dienen als Notfall-Energieversorgung, da die Energie hauptsächlich aus solarer Quelle generiert wird, abgesehen von wenigen Tagen im Januar.

Das könnte dich auch interessieren:

TU Graz entwickelt neue Navigation für das Tauchen

Weniger EU-Gelder für steirische Landwirte

Umweltspielmobil von Fratz Graz kommt in den Augarten