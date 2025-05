WK on Tour: Erreichbarkeitsproblematik im Fokus in Eggenberg

Die WKO Graz besuchte die Stadt Eggenberg, um mit ansässigen Unternehmerinnen und Unternehmen über aktuelle Herausforderungen zu sprechen. Ein zentrales Thema ist dabei die Verkehrssituation und die daraus resultierende mangelnde Erreichbarkeit der Geschäftsstandorte.



GRAZ/EGGENBERG. Regionalstellenleiter Viktor Larissegger war zusammen mit Andrea Lepenik (ÖVP), Bezirksvertreterin von Eggenberg, „WK on Tour“. Die Betriebsbesuche machten deutlich, dass die Unternehmer stark unter der anhaltenden Langzeitbaustelle in der Peter Tunner Gasse leiden. Hinzu kommen die Umleitungen durch die Straßenbahnbaustelle und die Bauarbeiten in der Eggenberger Straße, die die Verbindung in die Innenstadt erheblich stören. Diese Situation führt zu einem Rückgang der Kundenfrequenz und damit zu signifikanten Geschäftseinbußen. Siehe auch Achtung auf Wiens Straßen: Die große Krötenwanderung 2025 hat begonnen! Die besuchten Unternehmen äußerten zudem häufig, dass ihre Anliegen oft nicht ausreichend gehört werden und ihre Bedürfnisse in politischen Entscheidungen nicht berücksichtigt werden. Alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigen Aus Sicht der Unternehmer in der Region ist es essentiell, dass die Verkehrspolitik pragmatische Lösungen mit gesundem Menschenverstand bietet. Ein einseitiger Fokus könnte dazu führen, dass mehr produzierende Unternehmen aus Graz abwandern, was langfristig negative Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft hätte. Laut Studien zur Verkehrsentwicklung in städtischen Gebieten ist die Schaffung von ausgeglichenen Verkehrsinfrastrukturen entscheidend, um sowohl den Ansprüchen von Autofahrern als auch denen von Fußgängern und Radfahrern gerecht zu werden. Maßnahmen wie die Förderung öffentlicher Verkehrsmittel und die Verbesserung der Radwege könnten mögliche Lösungswege sein, um die Erreichbarkeit zu verbessern und die Attraktivität des Standorts zu steigern. Siehe auch Stake.com Casino: Erfahrungen und Testberichte 2025 Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. ×



