WK on Tour: Frustration über Bürokratie bei Unternehmen in Geidorf und Lend

In den Grazer Bezirken Geidorf und Lend bemängeln lokale Betriebe im Rahmen von „WK on Tour“ die komplizierten bürokratischen Auflagen. In der Zinzendorfgasse wünschen sich die Unternehmer zudem eine stärkere Einbindung in die künftige Gestaltung der Straße.

GRAZ/GEIDORF/LEND. Die Initiative „WK on Tour“ befindet sich auf der Zielgeraden. Beim vorletzten Termin besuchten Regionalstellenleiter Viktor Larissegger und Anton Maresch, Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe Finanzdienstleister, verschiedene Unternehmen in Geidorf und Lend. Dazu gehörten unter anderem Babyrella, Trend Friseur, das Entwicklungsprojekt Fahrrad von Bicycle, der Co-Working-Space von Johannes Fasching sowie Brüder Volckmar und die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH.

Bürokratie als Hindernis für das Wachstum

Ein häufig geäußertes Anliegen der lokalen Unternehmer ist die überbordende Bürokratie sowie die unzureichende Unterstützung durch die Stadtregierung. Diese Probleme schränken nicht nur die Geschäftsabläufe ein, sondern erschweren auch die positive Geschäftserwartung in einer ohnehin herausfordernden wirtschaftlichen Lage. Besonders hervorgehoben wurden die langen Genehmigungsverfahren für Wärmepumpen und die strengen, oft nicht praxistauglichen Anforderungen für Werbeanlagen im denkmalgeschützten Altstadtbereich von Graz.

In der Zinzendorfgasse wird eine ernsthafte Einbeziehung der Unternehmen in die laufende Evaluierung der Straßenplanung gefordert. Die betroffenen Betriebe haben spezifische Anliegen, die für eine nachhaltige Entwicklung der Gegend von Bedeutung sind. Es geht darum, dass Geschäftsinhaber aktiv an der Planung teilnehmen können, um ihre Bedürfnisse und Ideen einbringen zu können.