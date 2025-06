Anzeige WK on Tour Optimismus trotz Herausforderungen in der Inneren Stadt PR-Redaktion Aus der Region



0 4 Bilder Der letzte Tag von „WK on Tour“ führte zu Betrieben, die in der Inneren Stadt ansässig sind. Trotz Herausforderungen zeigen die Unternehmen viel Optimismus. Kritisiert werden hohe Gebühren für Gastgärten und Einschränkungen durch das Altstadterhaltungsgesetz. In Grazs Innerer Stadt besuchte WKO-Regionalstellenleiter Viktor Larissegger mehrere Betriebe, darunter Brickcomplete GmbH und Motel One. Die Mehrheit der Geschäftsinhaber äußerte sich optimistisch, trotz strenger finanzieller Rahmenbedingungen. Siehe auch OLG-Urteil: Nachbar mit Covid infiziert, keine grobe Fahrlässigkeit bei Tod यो Herausforderungen der Gastronomie Die Stadt steht in der Kritik, da sie bei Genehmigungen für Gastgärten und Ladetätigkeiten oft unflexibel reagiert. Insbesondere die um 10% erhöhten Gebühren für Gastgärten und gleichzeitig sinkende Budgets im Wirtschaftsressort werden als problematisch angesehen. Zusätzlich wird die strenge Auslegung des Altstadterhaltungsgesetzes kritisiert, da sie die kreative Gestaltung von Geschäftslokalen stark einschränkt. Unternehmer fordern dringend klarere Richtlinien und mehr Freiraum für innovative Ansätze in der Altstadt. https://www3.meinbezirk.at/national/Grafik/grazstadt/2025/CAD_Premium/index.php" height="250" style="border:0" scrolling="no

This version retains the structured HTML format while adding context about the current challenges and optimism among businesses in Graz’s inner city, integrating explicit references to local economic conditions and concerns raised by business owners.







Source link