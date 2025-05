Überregulierung beeinträchtigt Unternehmer in Liebenau und St. Peter – dennoch herrscht Optimismus. GRAZ/LIEBENAU/ST. PETER. Die Initiative „WK on Tour“ bietet eine Plattform, auf der Vertreter der Wirtschaftskammer mit lokalen Unternehmern in den Grazer Bezirken in Kontakt treten. Vor kurzem war die Wirtschaftskammer in Liebenau und St. Peter aktiv, unter der Leitung von Regionalstellenleiter Viktor Larissegger. Dabei besuchte er einige Unternehmen, darunter die Tonweber Immobilien Entwicklungs GesmbH, die Jagersberger GmbH, CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik, das Kaffeehaus von Nagl-Vallant Lavinia Natalia und die Duvenbeck Logistik GmbH. Überregulierung als Hindernis Unternehmer in der Region Messendorf schätzen ihren Standort aufgrund der guten Anbindung an die Autobahn und sehen keinen Grund für einen Standortwechsel. Jedoch bleibt die Bürokratie ein ständiges Thema. Überregulierung wird als großes Hindernis für die Selbstständigkeit und kreative Entfaltung wahrgenommen. Dies zeigt sich besonders bei den strengen Vorschriften für die Genehmigung von Werbeanlagen, die Innovationen hemmen können. Siehe auch Andritz: Kirschenallee Wiese wird zur Landhockey-Sportstätte in der Region Die Wirtschaftskammer (WKO) setzt sich daher aktiv für eine Deregulierungsoffensive ein, um ineffiziente und praxistaugliche Regelungen zu optimieren oder ganz zu entfernen. Die derzeitige wirtschaftliche Lage bringt viele Herausforderungen mit sich. Dennoch sind sich die Unternehmer einig, dass ein positiver Ausblick wichtig ist, um die Stimmung in der Region zu heben und Chancen für zukünftiges Wachstum zu schaffen.

### Additional Context

The issues of overregulation and bureaucracy are not unique to Liebenau and St. Peter; they are widespread concerns for many businesses across Austria and Europe. Local businesses often express that excessively stringent regulations may stifle innovation and growth potential. According to a recent report by the OECD, overcoming the barriers posed by administrative burdens can significantly enhance productivity and competitiveness for SMEs (Small and Medium Enterprises).

Furthermore, many regional initiatives aim to streamline regulatory processes while also ensuring compliance with necessary laws and standards. This balance is critical in fostering a conducive environment for business while safeguarding public interests.

The positive outlook expressed by the region’s entrepreneurs reflects a collective determination to adapt and thrive despite challenges. Networking events and discussions with local chambers of commerce, as highlighted in this initiative, play an essential role in creating a supportive business ecosystem and encouraging shared solutions among industry peers.







Source link