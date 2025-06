WK on Tour: Zentrale Themen – Bürokratie, Erreichbarkeit und Wertschätzung

Insgesamt wurden 60 Betriebe an neun Tourtagen besucht: Dies ist das Ergebnis der diesjährigen WK-Tour durch die Grazer Bezirke. Häufig genannte Problemstellen waren Bürokratie, die Erreichbarkeit von Unternehmen und die Wertschätzung für Unternehmerinnen und Unternehmer. GRAZ. In den letzten Wochen hat die Wirtschaftskammer Graz 60 Betriebe in der steirischen Hauptstadt besucht, um aktuelle Herausforderungen und Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer zu identifizieren. Dabei sind die Themen Bürokratie, Erreichbarkeit und Wertschätzung für das Unternehmertum als häufigste Herausforderungen aufgefallen. Plattform zum Bürokratieabbau Komplexe Genehmigungsverfahren und langwierige administrative Prozesse sind erhebliche Belastungen, die die zügige Umsetzung von Projekten behindern. Um konkrete bürokratische Hürden sichtbar zu machen, hat die WKO Graz die Plattform www.tatort-buerokratie.at ins Leben gerufen. Hier können Unternehmen ihre spezifischen Herausforderungen sowie Lösungsvorschläge eintragen. „Unser Fokus liegt auf pragmatischen Lösungen – nicht auf Behörden-Bashing“, betont Viktor Larissegger, Leiter der Regionalstelle Graz. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden setzen lediglich bestehende Regeln um. Wir setzen uns dafür ein, diese Regeln zu modernisieren.“ Siehe auch Die schönsten Fotos vom Lauf am Schwarzlsee Erreichbarkeit und Wertschätzung Ein weiteres zentrales Thema ist die Erreichbarkeit. Der Rückbau von Parkplätzen und zahlreiche Baustellen in der Innenstadt haben dazu geführt, dass viele Unternehmen einen Rückgang der Kundenfrequenz verzeichnen. Auch die Wertschätzung für das Unternehmertum wurde als wichtiges Thema angesprochen. Viele Geschäftstreibende fühlen sich von der Politik und der Gesellschaft nicht ausreichend anerkannt oder unterstützt. Im Rahmen des Programms „Stadt oder Stillstand“ der WKO Graz wird gezielt auf diese Herausforderungen eingegangen. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Interessen von über 20.000 Unternehmerinnen und Unternehmern in Graz zu vertreten und eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern. Fünf zentrale Thesen wurden formuliert, die konkrete Anliegen und Forderungen aus der Wirtschaft umfassen: Urbane Lebendigkeit fördern, nicht nur beruhigen

Praktikable Lösungen für alle, nicht bevormunden

Mehr Eigenverantwortung, weniger Hürden

Klug investieren, nicht Zukunft verpfänden

Unternehmen statt unterlassen









