WM 2026: Algerien dreht Spiel gegen Jordanien und bleibt im Rennen

Algerien hat am Montag in San Francisco das WM-Gruppenspiel gegen Jordanien mit 2:1 gewonnen. Die Mannschaft lag zur Halbzeit noch zurück und drehte die Partie erst in der zweiten Hälfte.

Das Spiel fand im Rahmen der FIFA WM 2026 in Gruppe J statt. Schiedsrichter war Vincic aus Slowenien.

Spielverlauf

Nizar al-Raschdan brachte Jordanien in der 36. Minute mit 1:0 in Führung. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeit. Der zur Pause eingewechselte Nadhir Benbouali glich in der 69. Minute per Kopfball zum 1:1 aus. Amine Gouiri erzielte in der 82. Minute nach einer Ecke aus kurzer Distanz das 2:1 für Algerien. Das Tor wurde nach einer VAR-Kontrolle wegen eines möglichen Abseits bestätigt.

Tabellensituation in Gruppe J

Argentinien führt die Gruppe J mit sechs Punkten an. Österreich und Algerien folgen mit jeweils drei Punkten. Jordanien bleibt nach der Niederlage punktelos und scheidet nach der Vorrunde aus. Jordanien hatte zuvor bereits gegen Österreich mit 1:3 verloren.

Österreich trifft auf Algerien

Im letzten Gruppenspiel treffen Österreich und Algerien aufeinander. Die Partie findet am Samstag statt und beginnt um 4.00 Uhr MESZ. ORF 1 überträgt das Spiel live.