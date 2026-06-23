WM 2026: Österreich unterliegt Argentinien 0:2 – Messi stellt mit Doppelpack neuen Weltrekord auf

WM 2026: Österreich verliert 0:2 gegen Argentinien – Messi trifft doppelt

Die österreichische Fußballnationalmannschaft hat am 23. Juni 2026 ihr WM-Gruppenspiel gegen Argentinien mit 0:2 verloren. Beide Tore erzielte Lionel Messi – in der 38. und in der 95. Minute. Das Spiel fand im Dallas Stadium in Arlington vor 70.649 Zuschauern statt.

Mit seinen beiden Treffern stellte Messi einen neuen WM-Rekord auf: Der bald 39-Jährige ist nun mit 18 Toren alleiniger Rekordtorschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften. In der 9. Minute hatte Messi noch einen Elfmeter verschossen.

Schiedsrichterentscheidung sorgt für Diskussion

Teamchef Ralf Rangnick bemängelte nach dem Spiel, dass vor dem Gegentor zum 0:1 ein mögliches Foulspiel an Xaver Schlager vom Schiedsrichter nicht überprüft worden sei. Schlager selbst erklärte, Alexis Mac Allister habe ihn vor dem Treffer zu Fall gebracht. Schiedsrichter der Partie war Omar aus Ägypten.

Rangnick bezeichnete Messi als den besten Spieler, den es jemals gegeben hat. Für Marcel Sabitzer war die Partie das 100. Länderspiel im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft.

Nächstes Spiel gegen Algerien

Nach der Niederlage reiste das österreichische Team am Montag zurück in sein WM-Basecamp nach Santa Barbara. Von dort tritt die Mannschaft am Donnerstag die Reise nach Kansas City an, wo am Samstag Ortszeit das nächste Gruppenspiel gegen Algerien ausgetragen wird. Anstoß ist um 4.00 Uhr MESZ. Algerien hatte zuletzt Jordanien mit 2:1 besiegt.

Ein Remis im abschließenden Gruppenspiel würde Österreich Rang zwei hinter Gruppensieger Argentinien bedeuten. Die besten acht der zwölf Gruppendritten steigen ebenfalls ins Sechzehntelfinale auf.