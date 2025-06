WM-Qualifikation: Ivanovic erzielt Tor für Kroatien

Welche Sternzeichen erleben in dieser Woche besondere Glücksmomente, und bei wem könnte es unter Umständen holprig werden? In unserem wöchentlichen Horoskop werfen wir einen Blick auf das, was die Sterne für dich bereithalten.

Widder (21.03.–20.04.)



In dieser Woche könnten unvorhergesehene Aufregungen belastend wirken und mehr Stress verursachen, als Ihnen lieb ist. Es ist wichtig, sich ab und zu von der Situation abzuwenden, um einen klaren Kopf zu bekommen. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und lassen Sie die Gedanken sacken. Meditation oder Spaziergänge können Ihnen helfen, inneren Frieden zu finden.

Stier (21.04.–20.05.)



Diese Woche müssen Sie Ihre Herangehensweise überdenken, denn zu sorgloses Handeln in der Vergangenheit hat jetzt Konsequenzen. Es mag frustrierend sein, aber lernen Sie aus Ihren Erfahrungen, um zukünftig bessere Entscheidungen zu treffen. Planen Sie strategisch und bleiben Sie fokussiert; das wird Ihnen helfen, schnell wieder auf die Beine zu kommen.

Zwillinge (21.05.–21.06.)



Für die Zwillinge könnte es an der Zeit sein, kreative Ideen in die Tat umzusetzen. Networking und Kommunikation stehen im Vordergrund, und Sie können von verschiedenen Perspektiven profitieren. Seien Sie offen für neue Kontakte, denn diese könnten wertvolle Beziehungen fürs Leben ermöglichen.

Krebs (22.06.–22.07.)



Diese Woche sollten Sie mehr auf Ihre Intuition hören. Emotionale Herausforderungen könnten auftreten, und es ist entscheidend, diese anzugehen, anstatt sie zu ignorieren. Suchen Sie Unterstützung bei Freunden oder Familie, um emotionale Stabilität zu finden.

Ingesamt gibt es für jedes Sternzeichen Gelegenheiten, aus Herausforderungen zu lernen und zu wachsen. Die Sterne bieten Ihnen Hinweise, doch letztendlich liegt es an Ihnen, wie Sie Ihre Woche gestalten. Nutzen Sie die Chance, um an sich zu arbeiten und Positives in Ihr Leben zu ziehen.