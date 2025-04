Wochenend-Wettervorhersage: Sonne und milde Temperaturen für die Osterfeiertage in Wien erwartet

Ein regnerischer und kühler Karfreitag ist hinter Wien vergangen, doch der Ausblick auf das Osterwochenende verheißt sonnige und milde Tage. Der Frühling kehrt endlich zurück in die Stadt.

WIEN. Ein langes Wochenende zum Osterfest und das Wetter spielt mit? Genau das dürfen sich alle Wienerinnen und Wiener wünschen. Während der trübe und nasse Karfreitag als Ausnahme gelten kann, erwartet die Stadt an den weiteren Feiertagen strahlenden Sonnenschein. Die Wettervorhersage ist glücklicherweise sehr erfreulich, und die Temperaturen fahren erfreulich hoch.

Am Karsamstag wird die Sonne voraussichtlich die Oberhand gewinnen. Die Temperaturen werden auf bis zu 22 Grad ansteigen, und vor allem am Nachmittag erwartet uns viel Sonnenschein. Gelegentlich können einige Quellwolken auftreten, doch diese werden kaum ins Gewicht fallen. Der einzige kleine Wermutstropfen ist ein lebhafter Südostwind, der jedoch die Freude über das schöne Wetter nicht trüben sollte.

Frühsommerliche Eiersuche

Der Ostersonntag steht ganz im Zeichen eines frühlingshaften und beinahe sommerlichen Wetters. Meteorologisch wird ein Tag als Sommertag betrachtet, wenn die Höchsttemperatur 25 Grad oder mehr erreicht. Am Ostersonntag wird es in Wien möglicherweise bis zu 24 Grad warm, wobei sonnige Stunden den Tag prägen werden. Spätestens am Nachmittag können jedoch einige Quellwolken auftauchen, während der Wind weiterhin nur mäßig aus Südost weht.

Am Ostermontag bleibt das Wetter weiterhin angenehm warm, mit Temperaturen um die 23 Grad. Der Tag kündigt sich erneut sonnig an, doch der Saharastaub könnte die Sicht auf den blauen Himmel etwas trüben. Der Wind weht moderat aus östlichen bis südöstlichen Richtungen, was einen weiteren schönen Tag ermöglicht.

Ein erster Ausblick auf den Dienstag zeigt, dass sich die warmen Temperaturen um 23 Grad fortsetzen werden. Allerdings könnten auch Regen und die ersten Gewitter des Jahres aufziehen, was Frühlingswetter typisch macht.

