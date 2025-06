Wochenenddienste am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Juni 2025

Wochendnotdienste im Bezirk Reutte – 14. und 15. Juni 2025

Am Wochenende des 14. und 15. Juni 2025 stehen im Bezirk Reutte verschiedene Ärzte für Notdienste zur Verfügung. Diese Notdienstregelung stellt sicher, dass im Bedarfsfall niemand ohne medizinische Versorgung bleibt. Hier sind die Einzelheiten der Notordinationen:

Reutte : Dr. Peter Norbert Mantl jun. Adresse: Mühler Straße 25a, Reutte Telefon: 05672-64266 Notordination: 09:30 – 10:30 Uhr

: Weißenbach : Dr. Siegfried Walch Adresse: Mühlbachweg 9, Weißenbach Telefon: 05678-5226 Notordination: 10:00 – 11:00 Uhr und 17:00 – 18:00 Uhr

: Holzgau : Dr. Karin Haß-Schletterer Adresse: Holzgau 73 Telefon: 05633-5211 Notordination: 09:00 – 11:00 Uhr

: Bichlbach : Dr. Walter Murr Adresse: Wahl 140, Bichlbach Telefon: 05674-5219 Notordination: 10:00 – 11:00 Uhr und 17:00 – 18:00 Uhr

:

Diese ärztlichen Notdienste sind gerade in ländlichen Gebieten von zentraler Bedeutung, in denen die Erreichbarkeit von medizinischen Einrichtungen eingeschränkt sein kann. Die angebotenen Zeiten ermöglichen es, dringende medizinische Anliegen während des Wochenendes zu behandeln, was besonders in Notfällen entscheidend ist.

Für weitere Informationen zu weiteren medizinischen Notdiensten oder zur allgemeinen Gesundheitsversorgung in der Region empfehlen wir, lokale Gesundheitsportale oder die Webseite des jeweiligen Arztes zu besuchen. Dort finden Sie auch aktuelle Informationen zu Dienstleistungen und Sprechzeiten. Die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung hat höchste Priorität, sodass die Notdienstregelung ein wertvoller Beitrag zur medizinischen Versorgung in der Gemeinschaft darstellt.





Source link