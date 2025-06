Wochenende und Feiertage: Bootsverleih am Hilmteich startet seinen Betrieb

Ab sofort können Besucher am Hilmteich an Wochenenden wieder Boot fahren. Dieses beliebte Angebot wird unter der Leitung von Jakob Kalas, Geschäftsführer des benachbarten Kletterwald Graz, neu ins Leben gerufen.

GRAZ/MARIATROST: Die Rückkehr des Bootsverleihs am Hilmteich stellt eine Wiederbelebung einer alten Tradition dar. Drei Ruderboote und drei Tretboote stehen zur Ausleihe bereit, um das entspannende Erlebnis auf dem Wasser für Grazer und Touristen gleichermaßen zu ermöglichen. Der Hilmteich hat seine Wurzeln in einer ehemaligen Lehmgrube, die einmal für die lokale Ziegelproduktion genutzt wurde, und zieht seit jeher Naturfreunde an.

„Es ist großartig, die Menschen im Kletterwald Graz zu sehen, wie sie die Natur genießen und ihre eigenen Grenzen austesten. Mit dem Bootsverleih erweitern wir unser Angebot und beleben eine alte Tradition am Hilmteich erneut,“ sagt Jakob Kalas, Geschäftsführer des Kletterwald Graz.

Zahlreiche Gäste zur Eröffnung

Zur Einweihung des Bootsverleihs waren zahlreiche Gäste anwesend, darunter Michael Krainer, Geschäftsführer der Freizeit Graz GmbH, der Fischerei-Bewirtschafter Tobias Untersberger, die ehemalige Kanusportlerin Uschi Profanter sowie der Musiker Charly Temmel und die Band Die Südsteirer. Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky gab interessante Einblicke in die Geschichte des Hilmteichs.

„Hilmteich bedeutet wortwörtlich Morast, ein Überbleibsel der Lehmgrube, die hier einst abgebaut wurde. Der Rückgriff auf diese Umgebung bringt eine neue Dimension des Erlebens, sowohl sportlich aktiv als auch heiter und entspannt,“ erläuterte Kubinzky.

Öffnungszeiten des Bootsverleihs

Der Bootsverleih hat bis zum 14. September an Wochenenden sowie Feiertagen geöffnet, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Die Boote sind für maximal drei Personen ausgelegt und können für 15 Euro für 30 Minuten, 20 Euro für eine Stunde oder 30 Euro für zwei Stunden gemietet werden. In der Kasse stehen kostenlose Spinde sowie verschiedene Getränke und Snacks zur Verfügung. Die Boote können auch online reserviert werden unter www.kletterwald-graz.at/bootsverleih-hilmteich.

Weitere interessante Angebote in Graz:

Graz hat auch in der Filmkultur viel zu bieten, mit einem Kunstkino und dem Schubert Kino, die kürzlich die Möglichkeit einer Film-Flatrate einführten. Diverse Veranstaltungen in Andritzer laden zudem zum Sommerbeginn ein, während auf den Hauptbrücken, dem Lend- und Kaiser-Franz-Josef-Kai Baustellen für neue Entwicklungen sorgen.