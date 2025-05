Wochenendtrip nach Wien: Sommerliches Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad!

In den letzten Wochen konnte Wien nicht von durchgehenden sommerlichen Wetterperioden profitieren. Doch dieses Wochenende, 31. Mai und 1. Juni, könnte sich das endlich ändern. Ein sonniger Ausblick steht bevor!

WIEN. Nach einem wechselhaften Mai gibt es erfreuliche Wetterprognosen für alle Sonnenliebhaber. Der Freitag beginnt zwar grau und regnerisch, doch das Wetter wird sich schnell bessern und sommerliche Temperaturen bringen.

Laut aktueller Wettervorhersage wird der Samstag von viel Sonnenschein geprägt sein. Die Frühtemperaturen werden um die 16 Grad liegen, während am Nachmittag sogar bis zu 29 Grad erwartet werden. Besonders in Bereichen wie der Hohen Warte oder der Inneren Stadt könnte die Temperatur sogar 30 Grad erreichen. Der Wind bleibt schwach bis mäßig, was ideal für Outdoor-Aktivitäten ist. Allerdings sollte man ein Auge auf den Himmel haben, denn am Abend könnten von Norden her Gewitter aufziehen.

32 Grad am Sonntag

Die Gewitter haben jedoch nur eine kurze Dauer. Am Sonntag wird es richtig heiß mit Temperaturen zwischen 31 und 32 Grad am Nachmittag, während die Temperaturen am Morgen noch bei etwa 15 Grad liegen. Diese hohen Temperaturen könnten zahlreiche Wiener dazu bewegen, die zahlreichen Badeseen und Freibäder der Region aufzusuchen, wie den Wiener Stadtstrand oder die Alte Donau, die im Sommer besonders beliebt sind.

Ab dem späten Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Wärmegewitter, und der Südwestwind wird am Mittag auffrischen. Ausblick auf die neue Woche: Am Montag ist erneut mit schwül-warmem Wetter und Temperaturen bis zu 29 Grad zu rechnen. Auch am Montag könnten längere Sonnenphasen auftreten, bevor es ab Montagmittag zu Regenschauern oder sogar Gewittern kommt. Daher ist es ratsam, die sonnigen Stunden zu nutzen, denn schon bald könnte eine unbeständige Wetterphase vor der Tür stehen.

Weitere Themen:

Anmeldung für 1.068 kostenlose Schwimmkurs-Plätze in Wien

Zehn Nasenbären-Jungtiere im Tiergarten Schönbrunn zu sehen

Auszeichnungen für Personen aus Kultur & Wissenschaft