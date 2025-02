Wohin mit den Mitteln? Kontroverse Diskussion über die angesparten Bezirksbudgets

Die Diskussion über die Bezirksbudgets hat an Intensität gewonnen, besonders die 77.000 Euro, die im Bezirk Liebenau aus den Vorjahren angespart wurden. Es bleibt offen, wie diese Mittel eingesetzt werden sollen. Die Vorschläge aus der Bevölkerung sind vielfältig und reichen von der Schaffung eines Nachbarschaftszentrums bis hin zur Unterstützung des örtlichen Musikvereins. In Lend wird hingegen das Ansparen großer Beträge als „Geldentwertung“ kritisiert, während in Puntigam betont wird, dass ein Großteil der angesparten Mittel bereits einen konkreten Verwendungszweck hat.

GRAZ. Unser Bericht über die angesparten Bezirksbudgets hat in der politischen Landschaft und der Bevölkerung für rege Diskussionen gesorgt. Besonders im Fokus steht die Tatsache, dass im Bezirk Liebenau über 77.000 Euro angesammelt wurden, was zu unterschiedlichen Auffassungen über den Umgang mit diesen Geldern geführt hat. Christian Carli (KPÖ), Bezirksvorsteher aus Lend, stellte klar, dass die Prioritäten und Förderschwerpunkte zwischen den Bezirken stark variieren. So werde in Lend aufgrund zahlreicher Förderanträge oft das gesamte Budget bereits im Herbst aufgebraucht. Carli kritisiert die Anhäufung von großen Rücklagen in anderen Bezirken und erklärt: „Sparen führt letztendlich zu einer Geldentwertung, da die Kaufkraft durch Inflation leidet.“ Laut einer Studie des Instituts für Höhere Studien in Wien ist die Inflation in Europa in den letzten Jahren gestiegen und diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf kommunale Haushalte.

In Puntigam äußerte Bezirksvorsteher Helmut Scheuch (ÖVP) ebenfalls seine Bedenken hinsichtlich der Rücklagen. Von den über 30.000 Euro an angespartem Geld seien bereits 20.000 Euro für ein Schulbusprojekt reserviert. Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Stadt Graz gefördert und soll die Anbindung des Rudersdorfer Einzugsgebiets an das Schulzentrum Puntigam verbessern.

Vorschläge für Liebenau



Die Einwohner von Liebenau haben bereits zahlreiche Vorschläge unterbreitet, wie die über 77.000 Euro sinnvoll eingesetzt werden könnten. Barbara Irmscher und Ralf Kawitzke schlagen vor, einen Nachbarschaftstreff zu etablieren, da eine solche Einrichtung im südlichen Bereich des Grünangers fehlt. Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren, bemängeln jedoch, dass geeignete Räumlichkeiten, wie die leerstehende Apotheke in der Liebenauer Hauptstraße, bislang ungenutzt bleiben. Hildegard Brodtrager bringt die Idee eines Trinkbrunnens entlang des Radweges sowie Sicherheitsmaßnahmen für Fußgänger und Radfahrer am Banngrabenweg ein.

Heidrun Pierer unterstützt die Einrichtung eines TIM-Standplatzes im Bereich des Murparks. Andererseits stieß die Ankündigung, Tempomessgeräte anzuschaffen, nicht auf große Begeisterung; einige Anwohner, wie Elisabeth Luczu, wiesen darauf hin, dass der Bezirk bereits über solche Geräte verfügt und plädieren für mehr Unterstützung für den Liebenauer Musikverein, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. „Der Verein leistet hervorragende Jugendarbeit“, lobt Luczu. Ein verstärkter Fokus auf die Förderung lokaler Kultur- und Sportinitiativen könnte dazu beitragen, die Lebensqualität in den Stadtteilen zu steigern.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Ukrainerin in Graz lebt zwischen Sorge und Hoffnung.

Skispaß in unmittelbarer Grazer Umgebung.

Am Pongratz-Moore-Steg soll es jetzt weiter gehen.