Wohlgemuth Steht Kurz Vor Angelobung: Neue Tiroler SPÖ-Landesvize Enthüllt!





news/APA/Mittwoch, 18.12.24, 21:31:13 Philip Wohlgemuth, der geschäftsführende Tiroler SPÖ-Chef und bisherige Landesvorsitzende des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), wird am Donnerstag als erster Landeshauptmannstellvertreter der schwarz-roten Landesregierung gewählt und angelobt.

– Wahl und Vereidigung erfolgen durch Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) zu Beginn der Landtagssitzung.

– Wohlgemuth tritt die Nachfolge von Georg Dornauer an, der wegen eines Jagdausflugs mit René Benko zurücktrat.









Der 37-Jährige wird folgende Agenden von Dornauer übernehmen: Sport

Integration

Wohnbauförderung

– Seine Funktion im ÖGB wird er am Donnerstag niederlegen.

– Dornauer plant, sein Landtagsmandat anzunehmen und beabsichtigt, dieses bis zum Ende der Legislaturperiode auszuüben.

– Der SPÖ-Landtagsklub sowie die Parteispitze drängen jedoch auf einen nur „temporären“ Verbleib im Landesparlament.



