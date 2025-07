Wohnbau: Umfangreiche Bauprojekte in Mutters auf beiden Seiten im Zeitplan

PPP (Public-Private Partnership) – Gemeinde Mutters freut sich über den Fortschritt bei beiden Vorhaben!

MUTTERS. Die zwei Großprojekte in Mutters sind gut im Zeitplan. “In beiden Fällen spielt die Gemeinde von Anfang an eine zentrale Rolle, und wir konnten uns schnell auf ein PPP-Modell einigen,” erklärt Bürgermeister Hansjörg Peer. PPP, oder Public-Private Partnership, ermöglicht es der Gemeinde, gemeinsam mit einem privaten Bauträger Projekte durchzuführen, die das öffentliche Interesse wahren und gleichzeitig innovative Lösungen bieten.

Projekt Frida

In der Innsbrucker Straße, nahe der BP-Tankstelle und MPREIS, sind die Bauarbeiten am Projekt mit dem Arbeitstitel „Frida“ bereits weit fortgeschritten. Die Installation der Fenster ist abgeschlossen, und der zeitliche Fahrplan sieht vor, dass im Jahr 2026 alle neuen Mieter einziehen können. Die Gemeinde Mutters hat sich in enger Abstimmung mit den Projektentwicklern große Spielräume gesichert. Konkret bedeutet dies, dass rund 500 m² Nutzfläche zu äußerst günstigen Konditionen angeboten werden, ergänzt durch eine erhebliche Anzahl an Parkplätzen sowohl überdacht als auch im Freien.

Gesundheitsdienstleister im Fokus

„Ein besonderes Highlight ist, dass im Rahmen dieses Projekts Gesundheitsdienstleister einziehen werden,” so Bürgermeister Peer. „Zusätzlich zu unserem ortsansässigen Hausarzt Dr. Clemens Offer werden zwei Zahnärzte hier ihren Platz finden, darunter ein Kassenarzt. Vielversprechend stehen auch ein Radiologe und eine Physiotherapeutin auf der Liste,” ergänzt er. Zudem wurde bereits eine geförderte Wohnung an eine junge Familie aus Mutters vergeben.

Wohnbau Kreith

Die Bauarbeiten für das Projekt in Kreith sind ebenfalls weit fortgeschritten. Die Übergabe von 17 Wohneinheiten wird in etwa einem Jahr erfolgen. Hier stehen sieben geförderte Wohnungen mit Nutzflächen zwischen 50 m² und 110 m² zur Verfügung, die bereits an Mutterer:Innen zu leistbaren Konditionen vergeben wurden. Die Gemeinde hat den Baugrund teilweise zu günstigen Preisen an den Bauträger abgegeben, um in Zusammenarbeit mit Vision Estate einen großzügig angelegten Kinderspielplatz auf einer Fläche von 800 m² zu schaffen.

Gemeinsamer Mehrwert für die Bevölkerung

Bürgermeister Peer zeigt sich optimistisch: „In beiden Projekten konnten wir letztlich die Interessen der Gemeinde wahren, was zu einem bedeutenden Mehrwert für die Bewohner von Mutters führt.“

