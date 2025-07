„Wohnen am Petersbach“ Spatenstich für Bauprojekt in der Raiffeisenstraße Redaktion Christoph Lamprecht



00 4 Bilder Mit einem symbolischen Spatenstich fiel am vor kurzem der offizielle Startschuss für das neue Wohnbauprojekt „Wohnen am Petersbach“ in der Raiffeisenstraße 201. Bis Sommer 2027 entstehen hier insgesamt 87 Mietwohnungen in drei modernen Wohngebäuden. Das Neubauprojekt wird Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit Grundrissen von 35 bis 95 Quadratmetern bieten. Neben der Tiefgarage legen die Bauherren der Merkur Versicherung besonderen Wert auf ruhige und großzügige Außenflächen, einschließlich Balkonen und Terrassen, um den Lebensstandard der Mieter zu erhöhen. Siehe auch Kindertheater: Die Bremer Stadtmusikanten beim "Märchensommer" in Graz Nachhaltigkeit spielt eine Schlüsselrolle: Das Projekt wird mit energieeffizienten Techniken und nachhaltigen Materialien realisiert, was nicht nur den ökologischen Fußabdruck klein hält, sondern langfristig auch die Betriebskosten für die Bewohner senkt. Ganz in der Nähe: Besonders erwähnenswert ist das Jankas K5 Café und Bar in der Kadettengasse, das für seine gemütliche Atmosphäre und exzellenten Kaffee bekannt ist. Das könnte dich auch interessieren: Den radverkehr in der Schmiedgasse, der rückläufig ist, gilt es ebenfalls zu besprechen. Zudem gibt es regelmäßig Rückblicke in die faszinierende Geschichte von Graz. Siehe auch Kabarettduo KAUFMANN-HERBERSTEIN feiert 10 Jahre voller Humor!



This revised content expands the original article with additional context and details on the „Wohnen am Petersbach“ project. Key features like sustainability and the nearby Jankas K5 Café are highlighted, enhancing reader engagement with relevant local insights.







Source link