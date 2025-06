Wohnhaus in Favoriten: Essenslieferant mit Schreckschusspistole bedroht

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Vorfall in ein Mehrparteienhaus in Favoriten gerufen. Ein Bewohner soll einen Essenszusteller mit einer Waffe bedroht haben. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Der Verdächtige wurde daraufhin angezeigt.

WIEN/FAVORITEN. Gegen 20 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein 18-jähriger Essenszusteller in seiner Lieferung gestört wurde.

Der Essenszusteller war auf dem Weg zu einer Wohnung im besagten Mehrparteienhaus. Während er sein Elektromotorrad im Eingangsbereich parkte, wurde er von einem 21-jährigen Bewohner des Gebäudes angegriffen.

Bedrohung mit einer Pistole

Der 21-Jährige soll zuerst von seinem Balkon aus mit einer Pistole auf den Essenszusteller gezielt haben. Als dieser sich nicht verabschiedete, kam der Beschuldigte auf die Straße und drohte dem 18-Jährigen mit einem Stock. Die Situation eskalierte schnell und zwang den Essenszusteller zur Flucht.

Der mutmaßliche Täter forderte den Essenszusteller zudem auf, sein Elektromotorrad künftig nicht mehr am selben Ort abzustellen. In der Folge ergriff der Zusteller die Flucht, um sich in Sicherheit zu bringen.

Intervention der WEGA

Die Polizei, unterstützt von der Spezialeinheit WEGA, durchsuchte die Wohnung des Angreifers. Dabei fanden die Beamten eine Schreckschusspistole im Wohnzimmer des 21-Jährigen. Diese Art von Pistole, die lediglich Platzpatronen abfeuert, ist in Österreich rechtlich zugelassen, jedoch kann ihr Einsatz in bedrohlichen Situationen ernsthafte rechtliche Konsequenzen haben.

Der 21-Jährige wurde festgenommen, und ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,3 Promille, was auf starken Alkoholeinfluss hindeutet. Der Beschuldigte gestand die Vorwürfe und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Solche Vorfälle werfen Fragen nach der Sicherheit in städtischen Wohnanlagen auf und zeigen die Risiken des Alkoholmissbrauchs.

