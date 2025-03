Wolf Haas Triumphiert: Nominierung für ‚Wackelkontakt‘ – Ein Muss für jeden Fan!

news/APA/Mittwoch, 05.03.25, 10:14:36 Wolf Haas ist mit seinem Roman „Wackelkontakt“ als einziger Österreicher für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist ein Höhepunkt im deutschen Literaturkalender und zieht nicht nur Autoren, sondern auch Verlage, Kritiker und Literaturbegeisterte aus der ganzen Welt an. Der gebürtige Salzburger (64) tritt in der Sparte Belletristik gegen vier weitere besondere Talente an, namentlich: Kristine Bilkau mit „Halbinsel“

Esther Dischereit mit „Ein Haufen Dollarscheine“

Christian Kracht mit „Air“

Cemile Sahin mit „Kommando Ajax“ Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 27. März zum Auftakt der Leipziger Buchmesse verliehen, einem Event, das nicht nur Bücher präsentiert, sondern auch einen Raum für den Austausch und die Diskussion zwischen Autoren und Lesern bietet.









Im Vorjahr ging der Preis an die Wahlwienerin Barbi Marković für ihren Erzählband „Minihorror“. Diese Entscheidung wurde von der Jury als Beweis für die Vielfalt und Kreativität der zeitgenössischen Literatur betrachtet. Neben dem Preis für Belletristik werden auch Auszeichnungen in den Sparten Sachbuch/Essayistik sowie Übersetzung vergeben. In diesem Jahr wurden bemerkenswerte 506 Werke aus 166 Verlagen eingereicht, was die hohe Qualität und den Wettbewerb in der literarischen Szene unterstreicht. Die Leipziger Buchmesse, die in diesem Jahr vom 27. bis 30. März stattfindet, ist nicht nur eine Plattform für Buchneuheiten, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt für Fachleute der Buchbranche, sodass zahlreiche Diskussionen, Lesungen und Workshops stattfinden werden. (S E R V I C E – )



