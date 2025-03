Wolken behindern die Sicht: ‚Kleine‘ Sonnenfinsternis auch in Wien

Am kommenden Wochenende haben astronomiebegeisterte Wiener die Gelegenheit, ein spektakuläres Himmelsschauspiel zu erleben – eine partielle Sonnenfinsternis steht bevor. Die Sichtbarkeit hängt jedoch stark vom Wetter ab, da der Himmel voraussichtlich mit Wolken bedeckt sein wird.

WIEN. Am Samstag, den 29. März 2023, wird in weiten Teilen Europas eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten sein. Dieses astronomische Ereignis beginnt in Wien gegen 11:20 Uhr und endet um 13:00 Uhr.

Laut Informationen von MeinBezirk, die sie von den Wiener Volkshochschulen (VHS) erhalten haben, wird die partielle Sonnenfinsternis in Wien zwischen 11:40 Uhr und 12:54 Uhr sichtbar sein. Der Mond wird dabei maximal sechs Prozent der Sonnenscheibe verdecken, was relativ gering ist. Eva Aumüller vom Sternwarten-Management erläuterte, dass diese minimale Abdeckung sowohl für Hobbyastronomen als auch für den allgemeinen Betrachter eine interessante, wenn auch bescheidene Erfahrung sein wird.

Das Wetter als Hindernis



In Vorarlberg, insbesondere in Bregenz, sind die Aussichten auf eine stärkere Verdunkelung besser, da dort voraussichtlich über zwölf Prozent der Sonne verdeckt sein werden. Norddeutschland wiederum könnte die besten Sichtbedingungen bieten; auf der Nordseeinsel Sylt rechnen Astronomen sogar mit bis zu 22 Prozent Abdeckung, was das Ereignis dort besonders hervorhebt.

Leider sind die Wettervorhersagen für Wien alles andere als vielversprechend. Laut den Prognosen von Geosphere Austria wird der Himmel über der Stadt wahrscheinlich durchgehend bewölkt sein und es sind vereinzelt stärkere Regenschauer zu erwarten.

Urania bietet Livestream



Ursprünglich war anlässlich der Sonnenfinsternis eine Sonderveranstaltung in der Urania Sternwarte geplant, die kostenlosen Eintritt hatte. Aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen wird jedoch das Beobachten mit Teleskopen aller Voraussicht nach nicht möglich sein. Die Sternwarte ersetzt dies allerdings durch einen Livestream, der die partielle Sonnenfinsternis von einem Ort mit klarer Sicht übertragen wird. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Übrigens, die nächste totale Sonnenfinsternis, bei der die Sonne über Österreich vollständig verdeckt sein wird, wird erst am 3. September 2081 stattfinden. Dies bedeutet, dass Interessierte lange auf ein solches Ereignis warten müssen, um die vollständige Dunkelheit zu erleben.

