Worauf sollte man bei Local SEO achten? – Checkliste & Ratgeber

Ob Friseur, Café, Zahnarztpraxis oder Handwerksbetrieb, die lokale Suchmaschinenoptimierung, Local SEO, ist unverzichtbar für Unternehmen, die regional auffindbar sein wollen. Immer mehr Menschen suchen online nach lokalen Dienstleistungen, und wer dabei nicht auftaucht, verliert schnell potenzielle Kunden. Dieser Ratgeber erklärt die wichtigsten Grundlagen, gibt praktische Tipps und enthält eine Checkliste für die Umsetzung einer erfolgreichen lokalen Suchmaschinenoptimierung.

Warum Local SEO entscheidend ist

Suchanfragen mit lokalem Bezug haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Begriffe wie „in meiner Nähe“ oder „Angabe der Dienstleistung und Stadt“ gehören zu alltäglichen Suchanfragen. Google spielt in solchen Fällen bevorzugt Ergebnisse aus, die geografisch für die Nutzer von Relevanz sind. Die Optimierung auf lokale Suchergebnisse erhöht die Sichtbarkeit in der Region – dabei kann Ihnen beispielweise eine SEO Agentur Wien mit lokaler Expertise gut weiterhelfen. Sie bringt qualifizierte Besucher auf die Website und steigert nachweislich die Kontaktanfragen und stationären Besuche.

Wichtige Rankingfaktoren im Local SEO

Google nutzt eine Kombination aus verschiedenen Signalen, um lokale Suchergebnisse zu bestimmen.

Die wichtigsten sind nachfolgend aufgeführt:

Google-Unternehmensprofil, ehemals Google My Business

Relevanz der Inhalte auf der Website

Standortrelevanz zur Suchanfrage

Verlinkungen und Erwähnungen, sogenannte Local Citations

Online-Bewertungen und deren Qualität

Mobilfreundlichkeit und Ladegeschwindigkeit der Website

Konkrete Maßnahmen für bessere lokale Sichtbarkeit

Google-Unternehmensprofil optimieren

Profil vollständig ausfüllen, wie Adresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten und Beschreibung

Einheitliche Schreibweise der Kontaktdaten

Kategorie passend zur Branche wählen

Fotos und aktuelle Beiträge regelmäßig veröffentlichen

Bewertungen aktiv einholen und beantworten

Website lokal ausrichten

Standortbezogene Inhalte erstellen, zum Beispiel „Bäckerei in Stuttgart“ mit eigener Unterseite

Stadt und Region in Überschriften und Text integrieren, aber natürlich lesbar halten

Strukturierte Daten für lokale Unternehmen einbinden, wie etwa Schema.org

Kontaktseite mit Karte, Anfahrtsbeschreibung und Öffnungszeiten

Lokale Backlinks aufbauen

Einträge in relevante Branchenverzeichnisse, zum Beispiel Das Örtliche, 11880 oder Gelbe Seiten

Kooperationen mit lokalen Vereinen, Partnern oder Medien nutzen

Lokale Pressemitteilungen streuen

Backlinks von lokalen Blogs, Stadtportalen oder Fachportalen sichern

Mobile Optimierung

Website mobilfreundlich gestalten, etwa responsives Design

Ladezeit auf unter 3 Sekunden halten

Kontaktmöglichkeit sofort sichtbar platzieren

Bewertungen nutzen

Kunden aktiv um Bewertungen bei Google und anderen Plattformen bitten

Auf Bewertungen sachlich und freundlich reagieren

Negative Bewertungen nicht ignorieren, sondern professionell beantworten

Regelmäßig Feedback analysieren und für Optimierungen nutzen

Lokale Inhalte strategisch einsetzen

Suchmaschinen bewerten Inhalte nicht nur nach ihrer Relevanz, sondern auch nach ihrem regionalen Bezug. Daher ist es besonders wichtig, lokal ausgerichtete Inhalte mit echtem Mehrwert anzubieten, um die Sichtbarkeit in der lokalen Suche zu verbessern. Dazu eignen sich etwa Blogartikel mit regionalem Fokus, zum Beispiel „Tipps für die Gartenpflege in München im Herbst“. Auch Kundenreferenzen aus der Region, die das Vertrauen möglicher Neukunden stärken, tragen dazu bei. Ebenso sinnvoll: Vorstellung lokaler Veranstaltungen, Aktionen oder Projekte auf der Website. Ergänzend können FAQ-Seiten mit häufigen Fragen aus der Region dazu beitragen, gezielt lokale Suchanfragen abzudecken und so die Auffindbarkeit kontinuierlich zu erhöhen.

Checkliste: Local SEO umsetzen

Google-Unternehmensprofil vollständig gepflegt

Einheitliche Kontaktdaten auf allen Plattformen

Lokale Keywords auf Website integriert

Kontaktseite mit Karte und Öffnungszeiten vorhanden

Branchenverzeichnisse mit korrekten Einträgen

Mindestens 5 aktuelle Bewertungen auf Google

Backlinks von lokalen Seiten vorhanden

Website mobilfreundlich und schnell

Lokaler Content regelmäßig veröffentlicht

Standortdaten technisch korrekt eingebunden und Daten strukturiert

Fazit: Local SEO effektiv umsetzen

Local SEO ist für lokal tätige Unternehmen der Schlüssel zur digitalen Sichtbarkeit. Die Umsetzung erfordert keine riesigen Budgets, sondern konsequente Pflege der Online-Präsenz, relevante Inhalte und ein gutes Nutzererlebnis. Wer gezielt auf die Region optimiert, wird langfristig von mehr Anfragen, Besuchen und Kunden profitieren.

FAQ – Häufige Fragen zu Local SEO

Wie wichtig ist das Google-Unternehmensprofil wirklich?

Es ist von zentraler Bedeutung. Google nutzt es, um Karten-Ergebnisse und lokale Treffer anzuzeigen. Ein gepflegtes Profil erhöht die Sichtbarkeit enorm.

Reicht ein einziger Standort aus, wenn man Kunden aus mehreren Städten erreichen will?

Nein. Optimal ist es für jede Zielstadt eine eigene Unterseite mit lokal optimiertem Inhalt zu geben.

Wie oft sollte ich lokale Inhalte veröffentlichen?

Regelmäßigkeit ist wichtiger als Häufigkeit. Ein bis zwei lokal relevante Beiträge pro Monat reichen aus, solange sie den Nutzern einen echten Mehrwert bereitstellen.

Sind Bewertungen wirklich ein Rankingfaktor?

Absolut ja. Die Anzahl, Aktualität und Qualität von Bewertungen beeinflussen das Ranking und das Vertrauen von Kunden.

Braucht man einen Blog für Local SEO?

Das ist nicht zwingend nötig, aber hilfreich und empfehlenswert. Ein Blog bietet Platz für lokale Themen und signalisiert Aktualität und Relevanz.

Was sind Local Citations?

Das sind Nennungen deines Unternehmens in Online-Verzeichnissen, wie etwa Name, Adresse und Telefonnummer. Sie stärken die Glaubwürdigkeit bei Suchmaschinen.