Workshop für Bikerinnen: So machen Sie Ihr Motorrad selbst fit!

Für alle, die ihr Motorrad eigenständig und sicher für die neue Saison vorbereiten möchten, bietet der Workshop für Bikerinnen wertvolle Tipps und Techniken. Dieser findet am 12. April 2025 um 10 Uhr in der Motorradwerkstatt Rosenberger Motors in Graz statt.

GRAZ. Der Workshop für Motorradfahrerinnen, der in dieser Saison am 12. April 2025 im Clocktower veranstaltet wird, richtet sich speziell an Frauen, die Interesse daran haben, ihr Motorrad selbstständig zu pflegen und zu warten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Tag beginnt mit einem entspannten Kennenlernen, bei dem die Teilnehmerinnen die Möglichkeit haben, bei einem Kaffee oder Frühstück erste Kontakte zu knüpfen. Anschließend erfolgt der praktische Teil des Workshops, in dem die Teilnehmerinnen Schritt für Schritt lernen, wie sie ihr Motorrad fit für die bevorstehende Ausfahrt machen.

Sicher in die Saison starten

Der Workshop umfasst eine Vielzahl von Themen, die für die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Motorrads von Bedeutung sind. Dazu gehören das Überprüfen von Reifen, Batterie, Antriebssatz und Kette, das Kontrollieren der Bremsen sowie die Pflege und Wartung des Motors. Die Teilnehmerinnen erhalten wertvolle Tipps zur Instandhaltung und werden ermutigt, Fragen zu stellen und ihre eigenen Erfahrungen einzubringen. Nach dem praktischen Teil ist ein gemeinsames Mittagessen im Clocktower auf der Kärntner Straße geplant, wo weitere Diskussionen und der Austausch von Erfahrungen stattfinden können.

Dieser Workshop wird in Kooperation mit der Ducati/Honda Werkstatt Graz – Rosenberger Motors durchgeführt und bietet eine hervorragende Gelegenheit, nicht nur die Technik des Motorrads besser zu verstehen, sondern auch in einer sicheren und unterstützenden Umgebung wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Interessierte Frauen können sich über die Social-Media-Kanäle von Organisatorin Daniela Bara auf Facebook und Instagram informieren oder sich direkt per E-Mail an [email protected] anmelden.

