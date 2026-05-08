Wortgewaltiges Wien: Literaturfestival Rund um die Burg hebt heimische Literatur und Kultur hervor

Literaturfestival „Rund um die Burg“ in Wien startet mit umfangreichem Programm

In Wien findet das Literaturfestival „Rund um die Burg“ an zwei Tagen statt. Autorinnen und Autoren präsentieren dabei ihre aktuellen Bücher, der Eintritt ist frei.

Das Programm legt einen Fokus auf aktuelle österreichische Literatur und verbindet literarische Neuerscheinungen mit gesellschaftspolitischen und kulturellen Perspektiven.

Lesungen im Café Landtmann und im Restaurant Vestibül

Lesungen des Festivals finden im Landtmannsaal des Café Landtmann statt und beginnen dort um 15.45 Uhr. Am folgenden Tag starten weitere Lesungen im Restaurant Vestibül um 10.00 Uhr, wo Neuerscheinungen heimischer Autoren im Mittelpunkt stehen.

Beim Festival werden Bücher angeboten, aus denen vorgelesen wird. Die Buchhandlung analog stellt sicher, dass alle vorgestellten Titel vor Ort erhältlich sind und ermöglicht auch Buchsignierungen.

Bekannte Autorinnen und Autoren am Programm

Eröffnet wird „Rund um die Burg“ von Monika Helfer. Sie liest Gedichte aus „Bitte schick mir eine Droge“. Marlene Streeruwitz präsentiert ihr Werk „Prinzessinnenkunde“.

Marko Dinić stellt den Roman „Buch der Gesichter“ vor, der das NS-okkupierte Serbien thematisiert und in dem ein Hund als Figur zu Wort kommt. Laura Freudenthaler liest aus ihrem Roman „Iris“.

Raphaela Edelbauer ist mit dem Roman „Die echtere Wirklichkeit“ vertreten. Darin wird eine Gruppe von Philosophen beschrieben, die einen Anschlag auf das österreichische Parlament planen; der Text wird als philosophische Erzählung über Realität und ihre Deutung beschrieben.

Gesellschaftspolitische und musikalische Akzente

Neben der Literatur setzt das Festival auch inhaltliche Akzente. Armin Thurnher tritt auf und spricht über Kräfte, die die Republik zerstören wollen.

Walter Gröbchen und Thomas Mießgang widmen sich der österreichischen Popmusik. Sie analysieren diese anhand von 100 Songs und setzen so einen musikbezogenen Schwerpunkt innerhalb des Programms.

Lyrik-Schwerpunkt mit Poesiegalerie

Die Poesiegalerie präsentiert aktuelle Gedichte an zwei Terminen. Dort lesen Semier Insayif, Thomas March, Daniela Chana und Barbara Pumhösel ihre neuen Texte.

Parallel zu den Festivalaktivitäten wird darauf hingewiesen, dass in Wien der Eurovision Song Contest stattfinden wird.